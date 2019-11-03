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شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 19 29شبين الكوم 19 28طنطا 18 28دمنهور 17 28الإسكندرية 16 28بلطيم 16 28مطروح 17 26السلوم 17 26سيوة 14 26بورسعيد 20 25دمياط 20 25الزقازيق
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«الجفري» لأسما منير: الشعراوي لو كان حيًا لاستضافك في بيته

علق الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري، على واقعة هجوم "أسما" ابنة الفنان شريف منير، على الشيخ الجليل الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ووجه الجفري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب فضائية "إم بي سي مصر"، نصيحة لأسما قائلًا: "يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فأنتِ اعتذرتي، والذي يعتذر ويستغفر عند الله سبحانه وتعالى مهما كان الخطأ فهو أقرب وأحب إلى الله من الذي يصر على الخطأ".
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أبو الغيط: القضاء على الفقر أهم أهداف التنمية المستدامة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالي أثر، ولاشك، على مسيرة التنمية، إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات وتعاظم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية. جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح الأسبوع العربى للتنمية المستدامه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظم جامعة الدول العربية ويستمر 4 أيام، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة فى مصر والأمم المتحدة والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
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جيهان السادات تفتتح المعرض الخيري لجمعية تحسين الصحة

افتتحت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل أنور السادات، مساء اليوم السبت، المعرض الخيري السنوي لفروع الجمعية النسائية لتحسين الصحة، وذلك بمركز المستقبل بالسيدة زينب، وبحضور عدد من الشخصيات النسائية المهمة من أعضاء الجمعية بمختلف المحافظات، إذ يضم المعرض الخيري العديد من المنتجات اليدوية مثل: «الحلي، والملابس، والمفروشات، والمصنوعات الخشبية المنزلية البسيطة»، بالإضافة إلى بعض المخبوزات الريفية مثل «الفطائر»، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.
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نباتات وباء.. حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي

نفى الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق صحة ما نشرته بعض المواقع والصحف حول قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي. وقال السعدي بدوي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الخبر "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ويؤكد أنه مناف تماما للحقيقة، ولم يحدث أن تم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة بالمتحف، مشيرا إلى أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها.
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شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
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حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل صباحًا.. بارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.
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«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
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