شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

أمطار - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 19 29شبين الكوم 19 28طنطا 18 28دمنهور 17 28الإسكندرية 16 28بلطيم 16 28مطروح 17 26السلوم 17 26سيوة 14 26بورسعيد 20 25دمياط 20 25الزقازيق