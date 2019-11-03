«جوجل» تعلن عن خاصية «عدم التتبع» في تطبيق الخرائط

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ ص

جوجل

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية اليوم الأحد، أنه بات بإمكان مستخدمي تطبيق "خرائط جوجل" أو "جوجل مابس" اختيار خاصية "عدم التتبع" التي تمنع إيصال بيانات رحلات الركاب إلى محرك البحث جوجل. ووفقا لوثيقة صادرة عن شركة "جوجل" حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، فإن مستخدمي "خرائط جوجل" أو "جوجل مابس" عبر هواتف "أندرويد"، أصبحوا أحرارا في اختيار وضع "عدم التتبع"، ووقتها تصبح الشركة غير قادرة على تتبع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على التطبيق.

وحسب موقع "تك تشرش" التقني، فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" خلال الأيام القادمة، فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف "آيفون".ويعد "جوجل مابس" من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم، لكن جمع الشركة