نباتات وباء.. حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

وزير الزارعة

نفى الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق صحة ما نشرته بعض المواقع والصحف حول قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي. وقال السعدي بدوي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الخبر "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ويؤكد أنه مناف تماما للحقيقة، ولم يحدث أن تم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة بالمتحف، مشيرا إلى أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها.

وأضاف أنه تم توسيع بوابة المتحف على شارع الثورة من 3 إلى 5 أمتار، لتسهيل حركة المعدات والمرور للزوار والعارضين دون قطع شجرة واحدة .. لافتا إلى أن المنطقة المخصصة لإقامة معرض "زهور الخريف" بالمتحف الزراعي كانت مغطاة بمخلفات من سنوات، وهي عبارة عن أتربة وتكسير أحجار تم رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية