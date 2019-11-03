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نباتات وباء.. حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
وزير الزارعة
وزير الزارعة
نفى الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق صحة ما نشرته بعض المواقع والصحف حول قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي. وقال السعدي بدوي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الخبر "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ويؤكد أنه مناف تماما للحقيقة، ولم يحدث أن تم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة بالمتحف، مشيرا إلى أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها.
وأضاف أنه تم توسيع بوابة المتحف على شارع الثورة من 3 إلى 5 أمتار، لتسهيل حركة المعدات والمرور للزوار والعارضين دون قطع شجرة واحدة .. لافتا إلى أن المنطقة المخصصة لإقامة معرض "زهور الخريف" بالمتحف الزراعي كانت مغطاة بمخلفات من سنوات، وهي عبارة عن أتربة وتكسير أحجار تم رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية
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«الجفري» لأسما منير: الشعراوي لو كان حيًا لاستضافك في بيته

علق الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري، على واقعة هجوم "أسما" ابنة الفنان شريف منير، على الشيخ الجليل الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ووجه الجفري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب فضائية "إم بي سي مصر"، نصيحة لأسما قائلًا: "يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فأنتِ اعتذرتي، والذي يعتذر ويستغفر عند الله سبحانه وتعالى مهما كان الخطأ فهو أقرب وأحب إلى الله من الذي يصر على الخطأ".
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أبو الغيط: القضاء على الفقر أهم أهداف التنمية المستدامة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالي أثر، ولاشك، على مسيرة التنمية، إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات وتعاظم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية. جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح الأسبوع العربى للتنمية المستدامه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظم جامعة الدول العربية ويستمر 4 أيام، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة فى مصر والأمم المتحدة والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
افتتاح-معرض -المنتجات -اليدوية -لتحسين- الصحة (10)

جيهان السادات تفتتح المعرض الخيري لجمعية تحسين الصحة

افتتحت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل أنور السادات، مساء اليوم السبت، المعرض الخيري السنوي لفروع الجمعية النسائية لتحسين الصحة، وذلك بمركز المستقبل بالسيدة زينب، وبحضور عدد من الشخصيات النسائية المهمة من أعضاء الجمعية بمختلف المحافظات، إذ يضم المعرض الخيري العديد من المنتجات اليدوية مثل: «الحلي، والملابس، والمفروشات، والمصنوعات الخشبية المنزلية البسيطة»، بالإضافة إلى بعض المخبوزات الريفية مثل «الفطائر»، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
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دواجن (5)

الحكومة: لا صحة لانتشار دواجن فاسدة بالمجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من صور لنفوق كميات كبيرة من الدجاج بالمزارع المصرية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية كدواجن مجمدة. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام ‏بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً سلامة وصلاحية الدواجن الحية والمذبوحة المتداولة بالأسواق، مُشددةً على أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة المزارع؛ للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة.
عز-الدين-ابوستيت-وزير-الزراعة-واستصلاح-الاراضى

حقيقة تلف المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن تلف بعض المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم تلف أي من المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية، وأن كافة المحاصيل الزراعية سليمة وآمنة تماماً. وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الري لحماية المحاصيل من التقلبات المناخية الطارئة، منها القيام بتطهير كافة المصارف لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن فتح ممرات للمياه المتراكمة بالترع والأماكن المنخفضة.
السكر-للتخلص-من-السموم

وزير التموين: مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020

نجحت شركة الدلتا للسكر في التعاقد على تصدير دفعة جديدة من المولاس بمقدار 15 ألف طن ليصل إجمالى ما تم التعاقد عليه وتصديره للخارج إلى 80 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير إلى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة، كما سبق وتم طرح أيضا 35 ألف طن مولاس فى السوق المحلي. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السكر يكفي حتى شهر مايو 2020، موجها ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحدة الفدان.
قمح (9)

حقيقة استيراد شحنات قمح مصابة بالحشرات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استيراد الحكومة شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش. وأضافت أن جميع شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، وأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة مواطنيها.
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