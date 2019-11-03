المصري في مهمة سهلة أمام بطل سيشل بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد سيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

المصري

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مع نظيره كوت دى أور بطل سيشيل، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وتعد هذه المواجهة سهلة نسبيًا للفريق البورسعيدي، بعد الفوز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، أحرزها كل من محمود وادي، أحمد ياسر، أحمد جمعة، وأوستين أموتو، ويحتاج المصري للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل بشكل رسمي إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

واستهل فريق المصري رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز على ماليندي الزنجباري بنتيجة (1-4) في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إيابًا بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين (7-2)، ثم حقق فوزًا على كوت دى أور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه في ذهاب ملحق

واستهل فريق المصري رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز على ماليندي الزنجباري بنتيجة (1-4) في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إيابًا بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين (7-2)، ثم حقق فوزًا على كوت دى أور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه في ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة، وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدي على مدار مشاركاته الأفريقية.



على الجانب الآخر، سيحاول بطل سيشل حفظ ماء الوجه وتجنب فضيحة أخرى تشبه التي تلقاها من صن دوانز بطل جنوب إفريقيا، حينما خسر في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابًا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال إفريقيا بنتيجة (16-1) وينتقل لمنافسات الكونفدرالية، ويتلقى رباعية من المصري على أرضه ووسط جماهيره أنهت أماله في الاستمرار بالكونفدرالية.

