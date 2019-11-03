رياضة

كلوب عن الفوز بالحظ: استحققنا الانتصار

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أشار المدرب يورجن كلوب إلى وقوف الحظ إلى جانب فريقه ليفربول في التغلب على أستون فيلا، أمس السبت، بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية الريدز فى الانتصار، وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة له في الدوري خلال آخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في "فيلا بارك"، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني، وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: "ما زلنا مطالبين بالتعلم والتحسّن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج إلى بعض الصدمات، لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".
وتابع كلوب: "بالتأكيد عندما تسجل هذا النوع من الأهداف يكون بمساعدة الحظ، لكن هذا لا يعني أننا لم نستحق الفوز". وبسؤاله عن شعوره بعد تقدم فيلا المفاجئ، الذي كان قادرًا على التسجيل قبل 60 ثانية من تقدمه في الدقيقة 21، قال كلوب: "إنه ركز في شيء واحد". وأوضح مدرب ليفربول: "لا أفكر أبدًا في أسئلة مثل (هل
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الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

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تريزيجيه يعرب عن فخره بعد هدف ليفربول

أعرب نجم المنتخب الوطني وفريق أستون فيلا، محمود حسن تريزيجيه، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله في شباك ليفربول أمس السبت، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز على فيلا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك ضمن لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي، وقال تريزيجيه عقب اللقاء، حسبما نقلت وكالة "DPA": "هذه هي اللحظة الأهم بالنسبة لي خلال الموسم، سجلت أول أهدافي في الدوري الإنجليزي وفي مرمى فريق عريق مثل ليفربول، قدمنا مباراة كبيرة، لكننا فقدنا تركيزنا في الدقائق الأخيرة".
كلوب (1)

رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
ماني - ليفربول - شيفيلد يونايتد (2)

كارجار: ماني لاعبي المفضل في ليفربول

أشار مدافع ليفربول السابق جيمي كارجار إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني هو لاعبه المفضل في صفوف الريدز في الوقت الحالي، وقال كارجار في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أرى في الوقت الحالي أن أفضل من يشغل مركز الجناح الأيسر في العالم هو ساديو ماني وإلى جانبه رحيم سترلينج. نعم، لا أخفي أنني أحب ماني كثيرًا، بل هو لاعبي المفضل في صفوف ليفربول، هو لاعب مميز ويتمتع بابتسامة لا تغيب عن وجهه، ويصنع الفارق مع ليفربول سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، وهو اللاعب الذي ظهر منذ الأيام الأولى لكلوب مع ليفربول".
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