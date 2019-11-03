كلوب عن الفوز بالحظ: استحققنا الانتصار

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

يورجن كلوب

أشار المدرب يورجن كلوب إلى وقوف الحظ إلى جانب فريقه ليفربول في التغلب على أستون فيلا، أمس السبت، بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية الريدز فى الانتصار، وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة له في الدوري خلال آخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في "فيلا بارك"، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني، وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: "ما زلنا مطالبين بالتعلم والتحسّن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج إلى بعض الصدمات، لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".

وتابع كلوب: "بالتأكيد عندما تسجل هذا النوع من الأهداف يكون بمساعدة الحظ، لكن هذا لا يعني أننا لم نستحق الفوز". وبسؤاله عن شعوره بعد تقدم فيلا المفاجئ، الذي كان قادرًا على التسجيل قبل 60 ثانية من تقدمه في الدقيقة 21، قال كلوب: "إنه ركز في شيء واحد". وأوضح مدرب ليفربول: "لا أفكر أبدًا في أسئلة مثل (هل

وتابع كلوب: "بالتأكيد عندما تسجل هذا النوع من الأهداف يكون بمساعدة الحظ، لكن هذا لا يعني أننا لم نستحق الفوز".



وبسؤاله عن شعوره بعد تقدم فيلا المفاجئ، الذي كان قادرًا على التسجيل قبل 60 ثانية من تقدمه في الدقيقة 21، قال كلوب: "إنه ركز في شيء واحد".



وأوضح مدرب ليفربول: "لا أفكر أبدًا في أسئلة مثل (هل خسرنا بالفعل؟) أو (هل يمكننا الفوز؟)، نحاول فقط أن نسجل وهذا كل ما في الأمر".



وأضاف كلوب الذي حوّل فريقه تأخره أيضًا إلى فوز (2-1) على توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية: "لا أفكر في ذلك لأننا قمنا بانتفاضتين واليوم بانتفاضة جديدة".



وواصل: "نعرف أن هذا ممكن ويعرف الجميع ذلك وندرك هذا حقا، سعى الشباب لذلك فهذه كرة القدم، لا توجد خيارات أخرى، ماذا يمكننا أن نفعل؟".