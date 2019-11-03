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إضراب عام في شرق بغداد.. وقطع طرق رئيسية بالمدينة

تحرير:التحرير ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
العراق
العراق
بدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، صباح الأحد، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأغلقت مدينة الصدر وحي البنوك، وقطعت بعض الطرق الرئيسية في المدينة، فيما قطع متظاهرون الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وواسط، بالتزامن مع استمرار التظاهرات والاعتصامات في ساحة التحرير وسط بغداد. واستمرت الاحتجاجات في العراق، السبت، حيث أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق الآلاف من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل متظاهر في الأقل وإصابة أكثر من 200 في بغداد وجنوبي البلاد، بحسب مسؤولين في الشرطة وهيئة شبه رسمية معنية بحقوق الإنسان.
ونظمت الاحتجاجات الأكبر في بغداد، حيث تجمع عشرات الآلاف في ساحة التحرير وبالقرب منها، في تحد للحملة الحكومية التي أسفرت عن مقتل العشرات خلال شهر أكتوبر الماضي.ويحتج عشرات الآلاف من العراقيين، وأغلبهم في بغداد ومناطق جنوبي البلاد، منذ الشهر الماضي للمطالبة بتغيير جذري في النظام السياسي الذي تشكل بعد
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العراق

ضبط إرهابي ومخبأ أسلحة ومخازن ومعدات تفجير بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأحد القبض على الإرهابي "أبو هارون" جنوبي بغداد، مشيرةً إلى العثور على مخبأ يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات "إرهابية" بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة. وقالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى "إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب" من إلقاء القبض على الإرهابي المكني بـ"أبو هارون" بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة".
اضراب-معلمي-العراق

تمديد الإضراب العام في مدارس العراق لأسبوع آخر

قررت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم السبت، تمديد الإضراب العام في المدارس لأسبوع آخر احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها البلاد، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق كشف نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، في بيان له: «أن للإضراب ثلاثة أهداف، الأول إصلاح التعليم التربوي، إذ العراق خارج التصنيف الدولي، والهدف أو المطلب الثاني إصلاح وضع التلميذ العراقي والمناهج، دعم الأسرة التعليمية وإصلاح البنى التحتية، أما الهدف الثالث فهو تخصيص ميزانية تليق بوزارة التربية، من شأنها تطوير مستوى التعليم من خلال دورات حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين».
قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل صحفيًا فلسطينيًا في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، صحفيا فلسطينيا، وقمعت المشاركين في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، في مدينة القدس المحتلة، إذ قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة التضامنية التي نظمها نشطاء مقدسيون، في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، واعتدت عليهم واعتقلت مدير مؤسسة إيليا للإعلام الصحفي أحمد الصفدي. وأوضح مسئول ملف المقدسات ولجنة الأسرى في القدس عوض السلايمة إن الوقفة تأتي للتأكيد على أن المقدسيين يقفون إلى جانب الأسرى.
احتجاجات العراق

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العراق

أطلقت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم، قنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين قرب جسر الجمهورية، وساحة التحرير ببغداد، مما تسبب في إصابة العديد من المتظاهرين باختناق. وكانت مصادر عراقية، قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، حسبما أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
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احتجاجات العراق

استمرار الحراك الدامي في العراق حتى إسقاط النظام

تتوسع الاحتجاجات العراقية يوما تلو الآخر وتصاعدت إلى أن تحولت إلى تظاهرات دامية وأصبحت رائحة الجثث تملأ الشوارع بعد سقوط عشرات القتلى خلال المظاهرات التي بدأت منذ عدة أيام، وربما تتزايد أعداد الضحايا خلال الأيام المقبلة، مع تمدد شرارة انتفاضة العراقيين. مع اتساع الاحتجاجات ضد الحكومة والفساد، في مختلف مدن وسط العراق تحاول السلطات العراقية تحجيم تلك التظاهرات، وفي هذا الإطار أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس فرض حظر التجول في العاصمة العراقية لست ساعات يوميا، من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحًا.
تظاهرات العراق

العراق.. حرق ومواجهات دموية في كربلاء ومخاوف من ميليشيات إيران

تشهد محافظة كربلاء جنوب العراق، تطورات سريعة في الأحداث على الأرض، حيث أسفرت المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن، اليوم الأحد، عن إصابة 45 متظاهرا و17 رجل أمن، كما أضرم محتجين غاضبين النيران في البوابة الأمامية لمبنى المحافظة، بينما طوق جهاز مكافحة الإرهاب الذي وصلت في وقت سابق إلى كربلاء للسيطرة على الوضع الأمني المتدهور بالمحافظة، المبنى لمنع المتظاهرين من إحراقه، وحاولت القوات الأمنية تفريق المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بحسب سكاي نيوز.
نفجير في العراق

3 قتلى و100 مصاب في احتجاجات بغداد.. والحراك يصل المثنى

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، إلى ثلاثة، ويطالب المحتجون بالتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية في البلاد، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن المتظاهر الثالث قتل خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين خرجوا إلى شوارع بغداد في تظاهرات صباحية. وكان متظاهران آخران قتلا في وقت سابق الجمعة، مع تجدد الاحتجاجات الداعية للتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية. وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن أحد المتظاهرين قتل قرب جسر الجمهورية، القريب من المنطقة الخضراء.
تظاهرات العراق

الحكومة العراقية تفشل في احتواء موجة تظاهرات جديدة

بات العراق على مشارف الدخول في حراك اجتماعي جديد، خاصة بعد دعوات التظاهر المطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي فشل في منع تدفق الاحتجاجات إلى العاصمة بغداد على مدى الساعات القليلة الماضية. الدعوات التي كانت تستهدف الاحتجاج على مدار اليوم، الجمعة، بدأت مبكرًا في عدد من الساحات والميادين داخل بغداد وخارجها، وبالأخص عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة، ما يؤكد صعوبة موقف الحكومة الحالية في العراق بقيادة عادل عبد المهدي، وعدم قدرتهم على احتواء التظاهرات.
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