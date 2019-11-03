إضراب عام في شرق بغداد.. وقطع طرق رئيسية بالمدينة

تحرير:التحرير ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

العراق

بدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، صباح الأحد، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأغلقت مدينة الصدر وحي البنوك، وقطعت بعض الطرق الرئيسية في المدينة، فيما قطع متظاهرون الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وواسط، بالتزامن مع استمرار التظاهرات والاعتصامات في ساحة التحرير وسط بغداد. واستمرت الاحتجاجات في العراق، السبت، حيث أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق الآلاف من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل متظاهر في الأقل وإصابة أكثر من 200 في بغداد وجنوبي البلاد، بحسب مسؤولين في الشرطة وهيئة شبه رسمية معنية بحقوق الإنسان.

ونظمت الاحتجاجات الأكبر في بغداد، حيث تجمع عشرات الآلاف في ساحة التحرير وبالقرب منها، في تحد للحملة الحكومية التي أسفرت عن مقتل العشرات خلال شهر أكتوبر الماضي.ويحتج عشرات الآلاف من العراقيين، وأغلبهم في بغداد ومناطق جنوبي البلاد، منذ الشهر الماضي للمطالبة بتغيير جذري في النظام السياسي الذي تشكل بعد