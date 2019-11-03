بيراميدز في نزهة كروية ضد بطل تنزانيا بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد سيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

بيراميدز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره يانج إفريكانز، بطل تنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم إلى تكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، خاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.

كان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجم الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز (2-1) في ذهاب ملحق دور الـ32

كان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجم الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز (2-1) في ذهاب ملحق دور الـ32 خارج أرضه.



أما فريق يانج أفريكانز فقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتى الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32، ويلتقى مع زيسكو يونايتد الزامبى، لينجح زيسكو فى الإطاحة به عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج فى زامبيا بهدفين مقابل هدف، ليودع الفريق التنزانى دورى الأبطال الإفريقي ويذهب إلى الكونفيدرالية ويخسر أولى مبارياته أمام بيراميدز على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف.



