رياضة

بيراميدز في نزهة كروية ضد بطل تنزانيا بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد سيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
بيراميدز
بيراميدز
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره يانج إفريكانز، بطل تنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم إلى تكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، خاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
كان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجم الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز (2-1) في ذهاب ملحق دور الـ32
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الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
كلوب (2)

كلوب عن الفوز بالحظ: استحققنا الانتصار

أشار المدرب يورجن كلوب إلى وقوف الحظ إلى جانب فريقه ليفربول في التغلب على أستون فيلا، أمس السبت، بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية الريدز فى الانتصار، وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة له في الدوري خلال آخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في "فيلا بارك"، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني، وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: "ما زلنا مطالبين بالتعلم والتحسّن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج إلى بعض الصدمات، لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".
المصري‎ (6)

المصري في مهمة سهلة أمام بطل سيشل بالكونفيدرالية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مع نظيره كوت دى أور بطل سيشيل، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وتعد هذه المواجهة سهلة نسبيًا للفريق البورسعيدي، بعد الفوز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، أحرزها كل من محمود وادي، أحمد ياسر، أحمد جمعة، وأوستين أموتو، ويحتاج المصري للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل بشكل رسمي إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.
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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ممدوح عيد: بيراميدز قادر على تحقيق الكونفيدرالية

أعرب ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن سعادته بعد تحقيق فريق الكرة الفوز خارج دياره على حساب يانج أفريكانز التنزاني، مشيرا إلى أن الفريق ظهر بأداء قوي خلال مشاركاته الإفريقية. وفاز بيراميدز بهدفين مُقابل هدف على بطل تنزانيا في عقر داره، ضمن ذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، واقترب من بلوغ دور المجموعات بالبطولة القارية. وقال عيد في تصريحات صحفية، إنه فخور بكون بيراميدز أول فريق مصري يحقق الفوز في أول 3 مباريات خارج أرضه في مشاركاته بالبطولات الإفريقية، كما أنه واثق في قدرة فريقه على حصد اللقب القاري.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
المصري‎ (5)

المصري في مهمة إفريقية أمام بطل سيشل بالكونفيدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، نظيره كوت دي أور بطل سيشل فى المباراة المقرر إقامتها على استاد لينيتيه في الثانية عصر اليوم الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية. ويسعى الفريق البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تسهل من مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة، والمقرر لها الثالث من نوفمبر المقبل، ويدخل الفريق المصري مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في آخر مباراة له بمسابقة الدوري المصري على نظيره نادي مصر بهدفين دون رد.
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