«شهيد الشهامة وشهيدة العفة» أبرز محاكمات الأحد

555 متهمًا يحاكمون لتأسيسهم 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة إرهابية والتحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على الأسلحة والمتفجرات

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

شهيد الشهامة

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتضمن سماع محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، مرافعات دفاع المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، بعدما كانت المحكمة فى الجلسة السابقة أعلنت أن السن الحقيقية للمتهم الأول محمد أشرف راجح هى 17 سنة و11 شهرًا و6 أيام، إذ إنه من مواليد 11/11/2001، وبذلك تستمر محاكمته أمام محكمة الطفل، ولا يتحول للجنايات، وأكد تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو طعنة في الفخذ اليسرى، أدت إلى انقطاع الشرايين الواصلة للقلب.

شرحت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه عندما استاء من تصرفات المتهم قبَل إحدى الفتيات، نشر كتابات على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثارت غضب المتهم الأول، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، واتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك