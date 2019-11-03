جريمة

«شهيد الشهامة وشهيدة العفة» أبرز محاكمات الأحد

555 متهمًا يحاكمون لتأسيسهم 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة إرهابية والتحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على الأسلحة والمتفجرات
تحرير:سماح عوض الله ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
شهيد الشهامة
شهيد الشهامة
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتضمن سماع محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، مرافعات دفاع المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، بعدما كانت المحكمة فى الجلسة السابقة أعلنت أن السن الحقيقية للمتهم الأول محمد أشرف راجح هى 17 سنة و11 شهرًا و6 أيام، إذ إنه من مواليد 11/11/2001، وبذلك تستمر محاكمته أمام محكمة الطفل، ولا يتحول للجنايات، وأكد تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو طعنة في الفخذ اليسرى، أدت إلى انقطاع الشرايين الواصلة للقلب.
شرحت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه عندما استاء من تصرفات المتهم قبَل إحدى الفتيات، نشر كتابات على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثارت غضب المتهم الأول، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، واتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك
اقرأ المزيد
تنقيب-عن-اثار

حلم ولدي العم بالثراء الفاحش ينتهي في حفرة 7 أمتار

جلسة معتادة جمعت "أحمد" ونجل عمه "السيد" في قطعة أرض يمتلكانها بجوار المقابر بقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، يشكو كل منهما تردّي حالته المادية وحاجته للمال. فكرة شيطانية اختمرت في عقل الأول، أسرع لمناقشتها مع ابن العم، لكن لم يدر فى خلد الاثنين يقظة رجال الشرطة، إذ وردت معلومات لرئيس وضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها أن كلا من "أحمد. س" 35 سنة، ونجل عمه "السيد. إ" 42 سنة، وهما عاملان يقيمان بقرية الجلاتمة بدائرة المركز، ينقبان عن الآثار.
وزارة-الداخلية

مقتل أحد العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النيران بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل أحد العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة، كانت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة «مقيم بدائرة المركز، مسجل شقي خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 41 قضية سلاح – سرقة بالإكراه – مخدرات – حريق عمد – مشاجرة، ومطلوب لتنفيذ 7 أحكام جناية - حكم جنحة»، ويتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، والمشهور عنه الإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم امبو، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
طعن-بالسكين

حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (3)

إصابة رئيسي مدينة الجيزة وحي شمال في حادث تصادم

حادث تصادم بنفق إمبابة بين حافلة ركاب وسيارة ملاكي كاد يودي بحياة رئيسي مدينة الجيزة وحي الشمال، اليوم السبت. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنفق إمبابة ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية وأوناش إغاثة، لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات لحين تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، مع نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة (1)

ذبيحة وقاتل حدث.. قصة «شهيدة الشرف» في المنوفية

قبل مقتل محمود البنا بيوم واحد فقط كانت مدينة تلا بالمنوفية على موعد مع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها "نرجس شعبان" المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف"، إذ دافعت عن شرفها فقُتلت ذبحا على يد طالب ثانوي كان يسير على خطى "راجح" قاتل "البنا"، فالجانب المتشابه بين جريمتي قتل "البنا" و"نرجس" رغم اختلاف الأحداث، أن القاتل "حدث"، ما يجعله يفلت من عقوبة الإعدام وفق قانون الطفل، بل إن محكمة جنايات أحداث شبين الكوم التي تنظر قضية "البنا" هي ذاتها التي تنظر قضية تلك السيدة التي راحت ضحية الشرف، بينما البنا راح ضحية الشهامة.
محمود البنا

جنايات الطفل في قضية «شهيد الشهامة»: راجح أقل من 18 عاما

كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة. كما قدمت محامى المتهمين، إلى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.
محاكمة محمد راجح

«مقتل شهيد الشهامة وطالب الرحاب» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
محمود البنا

«مش حدث».. اعترافات إخواني تكشف عمر «قاتل البنا»

ملابسات جديدة حول حادث "شهيد الشهامة" كشفت عنها اعترافات أحد المتهمين الـ22 الذين ضبطتهم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، وفي اعترافاته المصورة، قال "خالد.ا" إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط- على خلاف الحقيقة- بتزوير بطاقة شخصية لإثبات أنه حدث للإفلات من عقوبة الإعدام.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]