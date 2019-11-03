«شهيد الشهامة وشهيدة العفة» أبرز محاكمات الأحد
555 متهمًا يحاكمون لتأسيسهم 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة إرهابية والتحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على الأسلحة والمتفجرات
تحرير:سماح عوض الله
٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
شهيد الشهامة
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتضمن سماع محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، مرافعات دفاع المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، بعدما كانت المحكمة فى الجلسة السابقة أعلنت أن السن الحقيقية للمتهم الأول محمد أشرف راجح هى 17 سنة و11 شهرًا و6 أيام، إذ إنه من مواليد 11/11/2001، وبذلك تستمر محاكمته أمام محكمة الطفل، ولا يتحول للجنايات، وأكد تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو طعنة في الفخذ اليسرى، أدت إلى انقطاع الشرايين الواصلة للقلب.
شرحت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه عندما استاء من تصرفات المتهم قبَل إحدى الفتيات، نشر كتابات على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثارت غضب المتهم الأول، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، واتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك
شرحت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه عندما استاء من تصرفات المتهم قبَل إحدى الفتيات، نشر كتابات على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثارت غضب المتهم الأول، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، واتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوى وعبوات تنفث مادة حارقة للعين.
وتابع أمر الإحالة أنه فى يوم الأربعاء، 9 أكتوبر 2019، تربص المتهمان محمد أشرف راجح وإسلام عاطف بالمجني عليه فى موضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجنى عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تجمعا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرا مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أياديهما، ليركض محاولًا الهرب فتبعه المتهمان.
وعندما التقاه المتهم الثالث مصطفى محمد مصطفى، أشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه، فتمكن على أثر ذلك من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى، أتبعها بطعنة بأعلى فخذه اليسرى، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه ملقى بجراحه، فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزى بينما هرب المتهمون على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل.
قاتل شهيدة الشرف
تستكمل محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، نظر قضية مقتل نرجس شعبان، المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف"، والمتهم بقتلها طالب ثانوي يُدعى "أ. م. ف" 17 سنة.
تعود أحداث الواقعة إلى العثور على جثة المجني عليها مقتولة داخل منزل تحت الإنشاء بقرية بمركز تلا، على يد مجهول، وتبين بالعثور على جثتها مسجاة بأرضية الغرفة بكامل ملابسها، أنها مصابة بجرح ذبحي وآخر بالجبهة وكدمة بالعين اليمنى.
وكانت وحدة مباحث قسم شرطة تلا، برئاسة المقدم محمد داوود، مفتش المباحث، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، قد تمكنت من فك لغز مقتل "نرجس"، وإلقاء القبض على المتهم "أ. م" 17 سنة، لقتله "نرجس" لرفضها إقامة علاقة جنسية معه.
ولاية سيناء
تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع أقوال الشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
كشفت تحقيقات النيابة عن تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، ومن تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.