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التدخين و«شكل الوجه».. العلم يكشف التأثير المدمر

تحرير:التحرير ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
التدخين
التدخين
أسباب كثيرة تدفع المدخنين إلى الإقلاع عن هذه العادة، إلا أن العلماء أضافوا أخيرا، سببا جديدا قد يدعو البعض إلى ترك السجائر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وخلص باحثون في جامعة بريستول البريطانية، في دراسة جديدة، إلى أن التدخين بشراهة يمكن أن يسرع في غزو الشيخوخة لوجوه المدخنين، حسبما أوردت مجلة "نيوزويك" الأميركية. وقال فريق الباحثين إنه تتبع بيانات نحو نصف مليون شخص من المشاركين المتطوعين، من أجل فحص 1800 سمة لديهم، بغية معرفة مدى تأثرها بالتدخين.
وأوضح الباحثون أن التدخين يؤثر على مظهر الإنسان، ولا سيما وجهه، كما يؤثر على أمور أخرى مثل صحة الرئة. وفي حال أمعن الشخص في التدخين لفترة طويلة، فهو يغامر بفقدان جاذبية الوجه ومواجهة كمية أكبر من التجاعيد، حسب الدراسة. وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة قد تساعد في ردع بعض الأشخاص عن ممارسة هذه العادة،
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لأول مرة.. علماء يكشفون «فضلات الدماغ» أثناء النوم

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زيادة هرمون التستوستيرون تعرضك لسرطان البروستاتا

الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة الخُمس، حيث تشير دراسة أجريت على آلاف الرجال إلى أن اثنين من الهرمونات التي تم التقاطها في فحص الدم البسيط، يمكنهما التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا. الرجال الذين لديهم المزيد من هرمون التستوستيرون في دمائهم، والذين تمت مقارنتهم بمن لديهم هرمون أقل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% لسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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دراسة تحذر: التدخين يصيبك بشيخوخة الوجه المبكرة

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تدخين المرأة

دراسة تحذر: التدخين يصيبك بشيخوخة الوجه المبكرة

من المعروف أن التدخين له آثار جانبية كرائحة الفم الكريهة، وفي دراسة حديثة، حذر العلماء من أن تعاطي التبغ بكثافة يمكن أن يجعل وجهك يبدو أكبر سنا، حيث أجرى باحثون من جامعة بريستول اختبارات على مجموعتين من الأشخاص، شملت الأولى آلاف المشاركين غير المدخنين، والأخرى كانت تتضمن مدخنين حاليين أو سابقين، كما بحث العلماء في 18000 سمة، وعملوا مقارنة. أظهرت النتائج أن المدخنين الحاليين والسابقين من المحتمل إصابتهم بشيخوخة الوجه المبكرة، بالإضافة إلى سوء وظائف الرئة، كما أنهم معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة.
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