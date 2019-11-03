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لأول مرة.. علماء يكشفون «فضلات الدماغ» أثناء النوم

تحرير:التحرير ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
النوم
النوم
كشفت دراسة طبية هي الأولى من نوعها، ما يتخلص منه دماغ الإنسان حين يخلد إلى النوم، لأجل إراحة الجسم والمساعدة على مواصلته العمل، بشكل طبيعي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب ما نقل موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن السائل الدماغي الشوكي، يخضع لعملية شبيهة بالغسيل، من خلال عدة موجات، أثناء النوم، وهذا الأمر يؤدي إلى التخلص من أشياء تعادل الفضلات. ويقول الباحثون إن وظيفة النوم لا تقف عند إعادة تنشيط، وإنما تتيح المجال أمام إنجاز عملية "تنظيف" في دماغ الإنسان.
ووجد علماء من جامعة بوسطن في ولاية ماساشوستس الأميركية، أن السائل الذي يوجد في كل من الدماغ والحبل الشوكي، يشهد تفاعلات على شكل موجات، حتى يتخلص مما تراكم من "فضلات الأيض". ولتوضيح هذه المسألة، بشكل أكبر، تقول الباحثة لورا لويس، وهي أكاديمية مشاركة في البحث "ما كنا نعرفه من ذي قبل هو أن هناك نشاطا للموجات
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زيادة هرمون التستوستيرون تعرضك لسرطان البروستاتا

الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة الخُمس، حيث تشير دراسة أجريت على آلاف الرجال إلى أن اثنين من الهرمونات التي تم التقاطها في فحص الدم البسيط، يمكنهما التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا. الرجال الذين لديهم المزيد من هرمون التستوستيرون في دمائهم، والذين تمت مقارنتهم بمن لديهم هرمون أقل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% لسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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التدخين و«شكل الوجه».. العلم يكشف التأثير المدمر

أسباب كثيرة تدفع المدخنين إلى الإقلاع عن هذه العادة، إلا أن العلماء أضافوا أخيرا، سببا جديدا قد يدعو البعض إلى ترك السجائر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وخلص باحثون في جامعة بريستول البريطانية، في دراسة جديدة، إلى أن التدخين بشراهة يمكن أن يسرع في غزو الشيخوخة لوجوه المدخنين، حسبما أوردت مجلة "نيوزويك" الأميركية. وقال فريق الباحثين إنه تتبع بيانات نحو نصف مليون شخص من المشاركين المتطوعين، من أجل فحص 1800 سمة لديهم، بغية معرفة مدى تأثرها بالتدخين.
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دراسة تحذر: التدخين يصيبك بشيخوخة الوجه المبكرة

من المعروف أن التدخين له آثار جانبية كرائحة الفم الكريهة، وفي دراسة حديثة، حذر العلماء من أن تعاطي التبغ بكثافة يمكن أن يجعل وجهك يبدو أكبر سنا، حيث أجرى باحثون من جامعة بريستول اختبارات على مجموعتين من الأشخاص، شملت الأولى آلاف المشاركين غير المدخنين، والأخرى كانت تتضمن مدخنين حاليين أو سابقين، كما بحث العلماء في 18000 سمة، وعملوا مقارنة. أظهرت النتائج أن المدخنين الحاليين والسابقين من المحتمل إصابتهم بشيخوخة الوجه المبكرة، بالإضافة إلى سوء وظائف الرئة، كما أنهم معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة.
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«تجنب هاتفك».. عادات صحية عليك ممارستها بعد الأربعين

هناك الكثير من العادات والروتين المختلف من شخص لآخر، يمكن الاستمرار عليها لفترة طويلة من الوقت، ولكن بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الأربعينات من العمر، قد يبدو الأمر كما لو أنك عالق في طرقك، وغالبا ما تكون لديك عادات جيدة وأخرى سيئة تمارسها منذ سنوات. عندما تحين سن الأربعين، فهذا الوقت يخضع فيه جسمك واهتماماتك ومسؤولياتك لتغييرات كبيرة، وهذا ما يجب على عاداتك أيضا؛ ولهذا هناك عادات قد ترغب في جعلها جزءا من حياتك اليومية. وذلك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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عليك حماية الغدة الكظرية من التعب.. قلل السكريات

متلازمة قصور الغدة الكظرية أكثر انتشارًا مما قد تتصور، كما أن غدد الغدة الكظرية لا تحظى في كثير من الأحيان بالاهتمام، فهذه الغدد ذات الطبقات الصغيرة توجد فوق كليتيك. تلك الغدد الصغيرة مهمة خاصة لهرمونات التوتر والإجهاد (هرمون الإستروجين والتستوستيرون)، حيث ينتج جوهر الغدة الكظرية المسمى بـ"النخاع" نواقل عصبية تتلقى مدخلات من الدماغ وتطلق هرمونات حتى تتفاعل. دفع الأدرينالين والنورادرين الجسم إلى العمل (قتال / هروب / تجميد) ، وزيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم.
الأرق-وامراض-القلب

دراسة: النوم غير المنتظم ضار من أجل التمثيل الغذائي

تشير دراسة حديثة إلى أن الحصول على نوم غير منتظم يمكن أن يزعج عملية الأيض، لكن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يمنع مشاكل التمثيل الغذائي ويساعد في محاربة الاكتئاب ويعزز صحة القلب. تابع علماء الأبحاث مجموعة تضم آلاف الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا تقريبًا، ووجدوا اختلافات كبيرة في اضطرابات التمثيل الغذائي اعتمادًا على انتظام نومهم. كما قال يان يى هوانج، الباحث المشارك في الدراسة وخبير الأوبئة: "كل ساعة تستيقظها في الليل وباختلاف المواعيد في وقت النوم أو مدته، فإن جميعها لديها تأثيرات سلبية مضاعفة في عملية الأيض".
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