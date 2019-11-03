البقية في مذكراته.. (4)

د. مجدي العفيفي

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

عندما دعا خطيب الجمعة: اللهم اخرب بيته.. أنيس منصور كان أنيس منصور أحد دعاة الفلسفة الوجودية فهي فلسفة حديثة، أول كتاب صدر عنها باللغة العربية كان عام 1950، وطُبع منه في أسبوع واحد نحو ثلاثين ألف نسخة، ودرس في الجامعة الفلسفة الوجودية حتى تم فصله من قبَل الرئيس عبد الناصر بسبب أحد المقالات التى عدَّها هجوما عليه عام 1963، كما تم فصله من تحرير مجلة "الجيل" لمدة سنتين، ثم عاد إلى عمله بالمجلة والجامعة لتدريس الفلسفة. إذن، أصل المنطلق الإبداعي كان فلسفيا بحتا.

تأثر كثيرا بالفلسفة الوجودية، فالفلسفة مثل أي موضة فكرية بعدها تنتهي، ظهرت اتجاهات لكن ليست قوية لأن أساس الاتجاه هو أنه كلما يكون الفيلسوف قويا يتبعه الناس فكما يحدث في الاتجاهات السياسية يحدث في المدارس الأدبية فعندما يدعو أحد الأحزاب السياسية إلى فكر أو نظرية أو رأي لحل مشكلات المجتمع فيدعو ويروج

تأثر كثيرا بالفلسفة الوجودية، فالفلسفة مثل أي موضة فكرية بعدها تنتهي، ظهرت اتجاهات لكن ليست قوية لأن أساس الاتجاه هو أنه كلما يكون الفيلسوف قويا يتبعه الناس فكما يحدث في الاتجاهات السياسية يحدث في المدارس الأدبية فعندما يدعو أحد الأحزاب السياسية إلى فكر أو نظرية أو رأي لحل مشكلات المجتمع فيدعو ويروج له، ومن ثم يلتف حوله الناس للوصول إلى السلطة لتطبيق هذه النظرية. في الفلسفة يحدث ذلك كما يحدث في السياسة.

قلت له: بعد مشوارك الطويل مع الكتابة في مختلف صنوف المعرفة، وفي مختلف المواضيع التي طرقتها، لا بد أنك استطعت أن تزيل الالتباس والغموض من ذهنك تجاه الكثير من المبهَمات التي تحيط بهذا الكون والإنسان؛ مثل الوجودية وفلسفة الموت والهدف من الحياة، فما ردك بطريقة فلسفية عن لغز الحياة وعن لغز وجودنا في هذه الحياة؟

في الفلسفة الوجودية هناك تعريف لمعنى الموت، وهو أن الموت فعل يقضي على كل فاعل، بمعنى أن الموت حقيقة تقضي على بقية الحقائق، والموت عام وشخصي فمشكلة الإنسان مشكلة معقدة، وأستاذنا سقراط كان من رأيه أن يبدأ الإنسان بأن يعرف نفسه بنفسه، وهناك صعوبة بالغة فى أن أعرف نفسي بنفسي، لذلك فهناك لأي شخص أكثر من صورة: أنا كما أرى نفسي، أنا كما يراني الغير، أنا كما أحب أن أرى نفسي، أنا كما أنا عليه أو أنا كما يحبني الناس، فصديقي يراني بشكل، وعدوي يراني بشكل، وأنا أرى نفسي بشكل، وأتمنى أن أكون بشكل ما، والشاعر العربي القديم يقول "أنت ترى وجهك بمرآة وترى وجهك وظهرك بمرآتين"، فإذا تعددت المرايا تغيرت ألوانها وأحجامها وأشكالها، هذه محدبة وهذه مقعرة وهذه حمراء وهذه سوداء وهذه زرقاء، وكلما تعددت المرايا تقعرت الصور التي أراها بداخلها. من هنا كان من الصعب على الإنسان أن يعرف وجهه الحقيقي، ما دامت المرايا هكذا تسير.

سقراط أمرنا بقوله "اعرف نفسك بنفسك" وهي أصعب أشكال المعرفة أن تعرف نفسك، فأنا أقدر على أن أزن هذا الكرسي وأصنعه وألوّنه وأبيعه وأكسب أو أبيعه وأخسر، ليس أسهل من أن أصنع العالم الخارجي، وليس أصعب من أن أستوعب أو أعرف عالمي الداخلي، لذلك فمعلوماتنا محدودة، وينطبق علينا ما قاله عز وجل: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» ولذلك فمعرفتي بنفسي وبغيري وبالحياة وبحكمة الحياة وبالعلاقات الإنسانية والعلاقات الأخلاقية والعلاقات الجمالية والعلاقات الاقتصادية كلها صعبة جدا.

اقترن اسم أنيس منصور بالفلسفة الوجودية كأحد المعسكرات الفكرية التي انتظمت في القرن العشرين: المادية الجدلية (ألمانيا وروسيا) والتحليلية (بريطانيا) والوجودية (فرنسا) والتبرجماتية (أمريكا)، وهذا الاقتران بين أنيس منصور والوجودية تجلى فيه دارسا ثم مدرسا لها في الجامعة، وتأثر كثيرا بأستاذه د. عبد الرحمن بدوي، وقدم أنيس منصور شروحا لهذه الفلسفة في العديد من كتبه ومقالاته ودراساته، منها: «معنى العدم عند هيدجر وسارتر» لجانيت أردمان، «مسرح العبث الفرنسي» لأتيان ماريبو، «الفيلسوف الروسي برديانف» لفيكتور لوزتسيف، «من كيركجور إلى مارسيل» لأنطوان بابيف، «سيمون دبوفوار» لفرنسواز روسلان، «رسائلها إليه» لفرانسواز روسلان، «فاشلون لكن نبلاء» لجان ماري روار، «ما الميتافيزيقا؟» لمارتن هيدجر، «الوجودية فلسفة إنسانية» لجان بول سارتر، «فلسفة حنا أرنت» لآدم برجاشتاين، «كروتشه فيلسوف الحرية» لإيرابيلا دلورنتس.

يتذكر ما أصابه من جراء الدعوة لهذه الفلسفة التي تبناها آنذاك، إذ يروي: بصعوبة وجدت مكانا على الرصيف أمام مسجد السلطان أبى العلا، وأفسحت لرأسى موطئا بين الأحذية، وصليت ركعتين تحية للمسجد عندما انفجر الميكروفون الذى كان معطلا: اللهم اخرب بيته.

ويردد الناس: آمين.

ويقول الخطيب: اللهم فرق بينه وبين زوجته.

ويردد الناس: آمين.

الخطيب يقول: اللهم احرق كبده على ولده.

والناس وقد اشتد حماسهم: آمين.

وكأن الذى سوف يصيب هذا المسكين أقل مما يجب فيعود الخطيب ويقول: اللهم احشره فى نار جهنم إلى أبد الآبدين.

والناس يؤكدون حرصهم على هذا المصير فيقولون: آمين يا رب العالمين.

سألت جارى الذى تحول وجهه إلى لعنة من لحم ودم: من هذا؟

فأجاب دون أن يرانى: واحد شيوعى.

وعادت الكآبة إلى وجهه كأنه أطفأ أنواره وسحب الستائر الكثيفة حتى لا أراه، أو حتى لا يؤدى حوارى إلى إبطال مفعول هذه اللعنات، فاتجهت إلى جارى الآخر: من هذا؟

قال: واحد وجودى.

قلت: وجودى أم شيوعى؟

قال: واحد اسمه أنيس منصور.

بسرعة نظرت إلى بيتنا المواجه لمسجد السلطان أبى العلا، لا يزال البيت قائما، ونظرت إلى الإعلان المرسوم على الحائط، إنه إعلان عن مشروب كينا بسليرى الحديدية، الإعلان يصف من يشرب هذه الكينا بالقوة، ولا بد أن بيتنا قد اكتسب هذه الصلابة من مجرد الإعلان عن القوة، والإعلان عبارة عن رجل امتلأ حيوية ونشاطا لأنه اعتاد أن يشرب الكينا، وتحت الإعلان هذه العبارة «الرجل الذى استطاع أن يقول لزوجته: لا!».

وبيتنا هو البيت الذى استطاع أن يقول لخطيب مسجد أبى العلا: لا.

لم أتساءل كثيرا إن كان يجوز أن يلعن الخطيب شخصا بهذه الصورة الفظيعة دون أن يشرح للسادة المصلين أسباب هذه الإدانة، ومن المؤكد أن المصلين لم يفكروا لحظة واحدة فى إن كان هذا يجوز أو لا يجوز، إنه الإمام وهم يرددون وراءه دون تفكير، فماذا يحدث لو قمت من بين الصفوف ورحت لإمام المسجد وقلت له: الله يخرب بيتك أنت، فهل من الممكن أن أخرب بيته ويخرب بيتى؟

ولكن لماذا هذا الاستعداء على واحد من الناس؟

لأن إحدى المجلات نشرت مقالا قديما لى عن الوجودية وحرية أن تقول لأى شىء وأى أحد: لا.

ثم أعود وأنظر إلى بيتنا، فلا أجد شيئا قد طرأ عليه، ولا البيت وقع على الأرض راكعا نادما. إن هذه أصداء ناشزة أطلقها إمام المسجد بلا وجه حق على من لا يعرف من الناس، ولا يعرف ما الذى أصابه، ولا يزال يصيبه، وسوف يصيبه أيضا.

وكنا نتصور ونحن نتردد على صالون الأستاذ العقاد أن بيته سوف ينهد فوق رؤوسنا، بسبب القضايا الفلسفية والدينية التى يصدمنا بها. حدث كثيرا أن اختلسنا النظر إلى السقف والأستاذ العقاد يقول عندما يستبد به الغضب والغرور: ما هذا الكون؟

ولم يقع سقف صالون العقاد ولا بيته ولا كذلك بيتنا من الداخل أو من الخارج، لمثل هذه الأدعية من خطيب جاهل على مؤمن مجهول.

وتساءلت: يا ترى لو كنت أنا خطيب هذا المسجد ودعوت على الرئيس عبد الناصر دون ذكر اسمه، وردد الناس ورائى وأنا مظلوم ومثلى عشرات الألوف، فهل تسقط جدران ملكه، كما سقطت جدران أريحا، أليست دعوة المظلوم أقوى من المدافع؟

إن الطبول الداوية والصرخات العاوية أمام جدران أريحا قد أسقطتها تماما كما تحطمت نوافذ القاهرة والجيزة عندما اخترقت طائرة إسرائيلية حاجز الصوت فوقنا.

وانشغلت كثيرا بالإجابة عن هذه القضية النفسية الدينية الفلسفية.

هل يمكن للدعاء على أحد أو لأحد أن يهدم بيتا أو يقيم قصرا؟ هل من الممكن أن نهدم بيتا بمجرد أن نتمنى خرابه وهلاك أصحابه؟ وكيف؟

علم النفس الحديث يقول ممكن، وأكبر دليل على ذلك الحسد، فأنت عندما تحسد إنسانا، فإنك تتمنى زوال النعمة عنه (المال والولد والجمال والصحة والسلطة).

وكل واحد منا عنده قصة عن صديق أو جار حسود، يكفى أن تراه فى الصباح لتقع لك كوارث طوال اليوم، ونعرف السيدة التى إذا نظرت إلى فستان جديد احترق أو اشتبك به مسمار ونعرف ونسمع عن الذى يحدث للشقة الجديدة والبدلة الجديدة والسيارة الجديدة فما الذى يصيبها؟ تصيبها عين الحسود كأن أشعة الموت تخرج من هذه العين وتصيب الهدف، بل إننا نتندر بقصة الرجل الأعمى القادر على الحسد أيضا، فيقال إن رجلا أعمى استأجره أحد الفلاحين لكى يحسد جواميس رجل آخر فقال له الأعمى: عندما تقترب الجواميس والأغنام قل لى، فلما اقتربت الحيوانات قال الفلاح للأعمى إنها قريبة الآن، فسأله: أين هى بالضبط؟ قال الفلاح عند الترعة، فقال الحسود: ياه! وأنت تستطيع أن تراها على هذا البُعد؟! فأصيب الفلاح بالعمى، وعادا إلى القرية يتساند أحدهما على الآخر.

أى أنه من الممكن أن تصيب، بالنية والرغبة، الدعاء.

وقد وجد علم النفس للحسد والحقد والرغبة فى موت وخراب بيوت الناس اسما هو «كنيسيس» أو «كينتكس»، أى تحريك الأشياء عن بُعد.

وقد تحدّث العالم كله عن الشاب يورؤى جيلر الذى يستطيع أن يلوى الحديد دون أن يلمسه، وأنه يكفى أن يلوى هو أصابعه فوق الحديد ليلتوى، أى أنه يلويه ويحطمه عن بُعد، وهى قدرة خارقة عند بعض الناس، فمن يدرى! ربما كانت للناس معا هذه القدرة، قدرة الذين حطموا جدران أريحا. وأحمد الله أن أحدا من المصلين فى مسجد أبى العلا لم يهبه الله هذه القدرة المدمرة، وإن كان بيتنا ليس فى حاجة لكى يسقط من خارجه، كما انهار من داخله، إلى هذا العدد.