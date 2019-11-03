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البقية في مذكراته.. (4)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
أنيس منصور
أنيس منصور
عندما دعا خطيب الجمعة: اللهم اخرب بيته.. أنيس منصور كان أنيس منصور أحد دعاة الفلسفة الوجودية فهي فلسفة حديثة، أول كتاب صدر عنها باللغة العربية كان عام 1950، وطُبع منه في أسبوع واحد نحو ثلاثين ألف نسخة، ودرس في الجامعة الفلسفة الوجودية حتى تم فصله من قبَل الرئيس عبد الناصر بسبب أحد المقالات التى عدَّها هجوما عليه عام 1963، كما تم فصله من تحرير مجلة "الجيل" لمدة سنتين، ثم عاد إلى عمله بالمجلة والجامعة لتدريس الفلسفة. إذن، أصل المنطلق الإبداعي كان فلسفيا بحتا.
تأثر كثيرا بالفلسفة الوجودية، فالفلسفة مثل أي موضة فكرية بعدها تنتهي، ظهرت اتجاهات لكن ليست قوية لأن أساس الاتجاه هو أنه كلما يكون الفيلسوف قويا يتبعه الناس فكما يحدث في الاتجاهات السياسية يحدث في المدارس الأدبية فعندما يدعو أحد الأحزاب السياسية إلى فكر أو نظرية أو رأي لحل مشكلات المجتمع فيدعو ويروج
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انيس-منصور

البقية في مذكراته (2)

في عام 1988 أصدر أنيس منصور كتابه «عبد الناصر المفترى عليه.. والمفتري علينا» مجمعًا، بعد أن نشره في مقالات، وكان أثره عميقا في الرأى العام. كان ذلك بمناسبة مرور 25 عاما على قرار الرئيس جمال عبد الناصر فصله من عمله عام 1963 بسبب المقال الذي نشره في «أخبار اليوم» بعنوان «حمار الشيخ عبد السلام».
انيس-منصور

والبقية في مذكراته السياسية.. (1)

مع أنه سلس وسهل ممتنع في الفكر والأسلوب، وأنه ماتع في عباراته الأنيقة والرشيقة وبرنامجه السردي في كل كتاباته ومناوشاته، فإنه يرهقني منذ رحيله الجسدي فى التاسعة صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011.
الثقافة-والمعرفة

بعيدا عن ثرثرة الحياة.. إلا قليلا!

لا مجال للصوت الواحد، التعددية تثرى الرؤى.. الاتجاه الأحادي ولَّى.. تداخل الأصوات وتشابكها وحتى اشتباكها سمة المجتمعات التي تستحق الحياة.. بين يدي أكثر من ومضة في بضعة سطور شفافة.. جديرة بالدعوة للتأمل والتحديق فيها.. لعلها تروي القلوب الظمأى والماء ينساب أمامها زلالا.. وتجادل الأرواح الشاردة في هجير الحيرة واليقين المراوغ.. وتحاور العقول التي تعاني من طغيان اللا معقول على المعقول.
كتابات-وخواطر (2)

«مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-2

أكمل في هذا المقال الجزء الثاني من قراءتي للكتاب، حيث يتحدث دوبريه عن السجن بوصفه مصيفا لا إراديا يتوفر فيه الحيز المحفر للمراجعة والتأمل، بدون أي سبيل للهروب.
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انيس-منصور

البقية في مذكراته (2)

في عام 1988 أصدر أنيس منصور كتابه «عبد الناصر المفترى عليه.. والمفتري علينا» مجمعًا، بعد أن نشره في مقالات، وكان أثره عميقا في الرأى العام. كان ذلك بمناسبة مرور 25 عاما على قرار الرئيس جمال عبد الناصر فصله من عمله عام 1963 بسبب المقال الذي نشره في «أخبار اليوم» بعنوان «حمار الشيخ عبد السلام».
انيس-منصور

والبقية في مذكراته السياسية.. (1)

مع أنه سلس وسهل ممتنع في الفكر والأسلوب، وأنه ماتع في عباراته الأنيقة والرشيقة وبرنامجه السردي في كل كتاباته ومناوشاته، فإنه يرهقني منذ رحيله الجسدي فى التاسعة صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011.
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