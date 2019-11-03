حلم ولدي العم بالثراء الفاحش ينتهي في حفرة 7 أمتار

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

تنقيب عن الآثار

جلسة معتادة جمعت "أحمد" ونجل عمه "السيد" في قطعة أرض يمتلكانها بجوار المقابر بقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، يشكو كل منهما تردّي حالته المادية وحاجته للمال. فكرة شيطانية اختمرت في عقل الأول، أسرع لمناقشتها مع ابن العم، لكن لم يدر فى خلد الاثنين يقظة رجال الشرطة، إذ وردت معلومات لرئيس وضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها أن كلا من "أحمد. س" 35 سنة، ونجل عمه "السيد. إ" 42 سنة، وهما عاملان يقيمان بقرية الجلاتمة بدائرة المركز، ينقبان عن الآثار.

يمتلك الاثنان قطعة أرض بجوار المقابر على مساحة 100 متر مشيدة من الطوب الأبيض ومسقوفة بالخوص، ويباشران أعمال التنقيب خلسة بالاشتراك مع آخرين. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهداف قطعة الأرض المشار إليها وضبط المذكورين وكل من "مختار. ز" 49 سنة، سائق مقيم بحلوان، سبق اتهامه

يمتلك الاثنان قطعة أرض بجوار المقابر على مساحة 100 متر مشيدة من الطوب الأبيض ومسقوفة بالخوص، ويباشران أعمال التنقيب خلسة بالاشتراك مع آخرين.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهداف قطعة الأرض المشار إليها وضبط المذكورين وكل من "مختار. ز" 49 سنة، سائق مقيم بحلوان، سبق اتهامه في القضية رقم 1156/1195 جنح قسم الجيزة، و"ثابت. ح" 49 سنة، عامل مقيم بحلوان، و"أحمد. م" 36 سنة، عامل مقيم بحلوان، سبق اتهامه في 3 قضايا (خطف- سرقات متنوعة).



بالمعاينة تبين وجود حفرة بمساحة 2.5 × 2.5 متر، وعمق 7 أمتار، وعُثر على الأدوات المستخدمة في الحفر (2 فأس – 3 جاروف – 3 مقاطف – موتور شفط مياه)، واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار.



