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أسما شريف منير تبكي بعد إهانة الشعراوي: «مش هقول متطرف تاني»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
بكاء وانفعال شديد سيطر على أسما شريف منير، خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت. وقالت "أسما" في تصريحاتها: "أنا اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، وطلعوا صور له وهو بيمثل دور ست.. أنا مش قادرة استوعب، أقسم بالله كنت بتكلم بمنتهى العفوية". أعربت "أسما"، عن صدمتها من كم الهجوم الذي تعرضت له بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلة: "عايزة أموت نفسي أني قلت كده، ولحد ما أموت مش هقول كلمة متطرف تاني.. أنا مش مصدقة اللي بيحصل".
وأوضحت أنها ضد التنمر، والعنف، والسخرية، وما حدث لم يكن مقصود، باكية: "لو الشيخ الشعراوي عايش مكنش عمل كده، وكان سامحني.. أنا أسفة، ومكنتش قاصدة"، مضيفة: "والدي قالي انتي متسرعة وعفوية والدنيا مش ماشية كده". كانت بداية الواقعة التي فتحت نيران الانتقادات على نجلة شريف منير، عندما هاجمت "أسما" الشيخ الشعراوي،
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فيلم نجمة الصبح يفوز بـ«التانيت الذهبي» في أيام قرطاج السينمائية

فاز فيلم نجمة الصبح، للمخرج جود سعيد، بـ«التانيت الذهبي» لجائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بـ«أيام قرطاج السينمائية»، إذ حضر حفل ختام المهرجان صناع الفيلم المخرج «جود سعيد، والنجوم أحمد الأحمد، حسين عباس، سارة وناديا صدقي»، وخلال فعاليات المهرجان حصل الفيلم على 3 عروض كاملة العدد بجانب ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور والنقاد.
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أسما شريف منير تعتذر: الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي

أعادت أسما شريف منير، تنشيط صفحتها فيسبوك، مجددا، بعد أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له اليوم الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل، إذ قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامى على إنى أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".
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7 معلومات عن أسما شريف منير التي وصفت الشعراوي بـ«التطرف»

أثار منشور أسما ابنة الفنان شريف منير، الذي هاجمت فيه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، جدلًا واسعا وغضبا كبيرا بين محبي العالم الجليل، ما دفع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى شن هجوما حادا عليها، حتى اضطرت في النهاية إلى إغلاق صفحتها تماما، بعد إعلان رفضها للهجوم الذي تعرضت له، متهمة جمهورها بـ"التنمر والتعصب والبشاعة".
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اسامة شريف منير (1)

أسما شريف منير تعتذر: الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي

أعادت أسما شريف منير، تنشيط صفحتها فيسبوك، مجددا، بعد أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له اليوم الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل، إذ قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامى على إنى أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".
اسامة شريف منير (2)

7 معلومات عن أسما شريف منير التي وصفت الشعراوي بـ«التطرف»

أثار منشور أسما ابنة الفنان شريف منير، الذي هاجمت فيه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، جدلًا واسعا وغضبا كبيرا بين محبي العالم الجليل، ما دفع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى شن هجوما حادا عليها، حتى اضطرت في النهاية إلى إغلاق صفحتها تماما، بعد إعلان رفضها للهجوم الذي تعرضت له، متهمة جمهورها بـ"التنمر والتعصب والبشاعة".
اسامة شريف منير (3)

بعد هجومها على الشعراوي.. أسما شريف منير تتهم جمهورها بالعنصرية

حالة من الغضب الشديد انتابت أسما ابنة الفنان شريف منير، بعد الهجوم الحاد التي تعرضت له من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بعد نشرها "بوست" وصفت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، وانتقدت أسما هجوم الجمهور عليها، واتهمته بالتعصب، إذ كتبت في منشور آخر: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في إيه؟.. إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي"، إلا أنها سرعان ما عادت وحذفت البوست الجديد، ثم أغلقت حسابها تماما على موقع "فيسبوك".
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أسما شريف منير تُهاجم الشيخ متولي الشعراوي: «متطرف»

في مشهد غريب وبطريقة غير مبررة، شنت "أسما" نجلة الفنان شريف منير، هجومًا حادًا على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، مؤكدة أنها تتابعه عندما كانت صغيرة ثم صُدمت فيما يقوله. ونشرت "أسما" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".
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