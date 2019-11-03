إبراهيموفيتش يقترب من العودة للكالتشيو

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

زلاتان إبراهيموفيتش

لا تزال التكهنات تحيط بمستقبل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة أندية نابولي وإنتر ميلان ويوفنتوس، وقال والتر ساباتيني، مدير بولونيا، في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "إبراهيموفيتش يريد الانضمام إلينا، بسبب علاقته الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش"، وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف ساباتيني: "الأمر ليس مستحيلًا ويمكن أن يحدث بسبب حالة المودة التي تربطهما معًا". وأتم: "إبراهيموفيتش يود مساعدة ميهايلوفيتش في بولونيا، وأستطيع قول إننا سنبذل كل جهدنا لتحقيق هذا الجنون". يذكر أن ميهايلوفيتش يعاني من الإصابة بسرطان في الدم، ورغم ذلك لا يزال يقود بولونيا ويحضر بعض مباريات الفريق

وأضاف ساباتيني: "الأمر ليس مستحيلًا ويمكن أن يحدث بسبب حالة المودة التي تربطهما معًا".



وأتم: "إبراهيموفيتش يود مساعدة ميهايلوفيتش في بولونيا، وأستطيع قول إننا سنبذل كل جهدنا لتحقيق هذا الجنون".



يذكر أن ميهايلوفيتش يعاني من الإصابة بسرطان في الدم، ورغم ذلك لا يزال يقود بولونيا ويحضر بعض مباريات الفريق هذا الموسم.



وسبق أن توج إبراهيموفيتش بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات مع الإنتر ومرة واحدة مع ميلان.



كما توج بالسوبر الإيطالي مرتين مع إنتر ومرة واحدة مع ميلان، وسبق أن توج بلقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس إلا أن اللقبين تم سحبهما بسبب فضية التلاعب في نتائج المباريات.