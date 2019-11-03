رياضة

إبراهيموفيتش يقترب من العودة للكالتشيو

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
لا تزال التكهنات تحيط بمستقبل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة أندية نابولي وإنتر ميلان ويوفنتوس، وقال والتر ساباتيني، مدير بولونيا، في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "إبراهيموفيتش يريد الانضمام إلينا، بسبب علاقته الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش"، وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأضاف ساباتيني: "الأمر ليس مستحيلًا ويمكن أن يحدث بسبب حالة المودة التي تربطهما معًا". وأتم: "إبراهيموفيتش يود مساعدة ميهايلوفيتش في بولونيا، وأستطيع قول إننا سنبذل كل جهدنا لتحقيق هذا الجنون". يذكر أن ميهايلوفيتش يعاني من الإصابة بسرطان في الدم، ورغم ذلك لا يزال يقود بولونيا ويحضر بعض مباريات الفريق
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شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يؤجل عودته إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، بناءً على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غدا للقاهرة للمبيت فيها والتدرب فى الاستاد الرئيسي.
ميلان

ميلان يواجه لاتسيو في قمة خارج التوقعات بالكالتشيو

يحتضن ملعب "سان سيرو" اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 65 مباراة مقابل 28 انتصارا للاتسيو، وانتهت 59 مواجهة بينهما بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 240 هدفًا، واهتزت شباكه بـ171 هدفًا.
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يوفنتوس

يوفنتوس يخشى مفاجآت تورينو في الدوري الإيطالي

يشتد التنافس بين يوفنتوس وإنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب الأولمبيكو، الذي سيحتضن صدام روما ونابولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل روما المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز السادس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان من قبل في الدوري الإيطالي في 144 مباراة، حقق خلالها روما الانتصار في 51 لقاء مقابل 43 انتصار لنابولي وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل روما في تلك المباريات 187 هدفًا واهتزت شباكه بـ163 هدفًا.
يوفنتوس

يوفنتوس في مهمة استعادة صدارة الكالتشيو أمام جنوة

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب يوفنتوس نظيره جنوة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يوجد جنوة في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في 104 مباريات من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها اليوفي الانتصار في 62 لقاءً وتعادل في 21 مباراة وخسر في مثلها، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 211 هدفًا، واهتزت شباك البيانكونيري بـ109 أهداف.
ماتيس دي ليخت

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
زلاتان-إبراهيموفيتش (4)

إبراهيموفيتش يرغب في تكرار إنجاز مارادونا مع نابولي

ينتهي عقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، ويرغب النجم السويدي فى تكرار نفس إنجاز أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، رفقة فريق نابولي الإيطالي. وقال زلاتان في تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "أنا في الـ38 من عمري الآن، لكن لديَّ نفس حماس الصبي الصغير، والرغبة في تحقيق الفوز، لم أفكر في مستقبلي بعد، وسأقيم مستقبلي بهدوء بعد مناقشة الأمر مع عائلتي، سأستمر في اللعب فقط إذا وجدت شيئا خاصا يجعل النيران بداخلي حية، سواء هنا أو في أي مكان آخر".
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