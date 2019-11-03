جريمة

«كنت فاكراه سندي».. مأساة فتاة سرقها خطيبها السابق

منذ وفاة والديها حلمت «سامية» برفيق يشاركها حياتها، تنسى معه مصاعب الحياة، ظنت أنها وجدت ضالتها في شخص «إسلام»، لكن سرعان ما تبدد الحلم وانتهى بحادث سرقة
تحرير:محمد الشاملي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
اتهمت فتاة خطيبها السابق بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها التى من بينها "الشبكة" التى قدمها إليها داخل شقتها بمنطقة الهرم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء. لم تعطِ الفتاة نفسها وقتا للتفكير
اقرأ المزيد
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري بطريق الفيوم إثر تصادم أتوبيس وميكروباص

شهد طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي حالة من التكدس المروري، اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب تابعة لهيئة النقل العام وسيارة ميكروباص وتحديدا بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام. البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين أمام البوابة الأولى المواجهة لهضبة الأهرام المتاخمة للمنطقة الأثرية وسط وجود كثافات مرورية مرتفعة.
تنقيب-عن-اثار

حلم ولدي العم بالثراء الفاحش ينتهي في حفرة 7 أمتار

جلسة معتادة جمعت "أحمد" ونجل عمه "السيد" في قطعة أرض يمتلكانها بجوار المقابر بقرية الجلاتمة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، يشكو كل منهما تردّي حالته المادية وحاجته للمال. فكرة شيطانية اختمرت في عقل الأول، أسرع لمناقشتها مع ابن العم، لكن لم يدر فى خلد الاثنين يقظة رجال الشرطة، إذ وردت معلومات لرئيس وضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها أن كلا من "أحمد. س" 35 سنة، ونجل عمه "السيد. إ" 42 سنة، وهما عاملان يقيمان بقرية الجلاتمة بدائرة المركز، ينقبان عن الآثار.
محمود البنا

«شهيد الشهامة وشهيدة العفة» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتتضمن سماع محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، مرافعات دفاع المتهمين بقتل محمود البنا المعروف إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، بعدما كانت المحكمة فى الجلسة السابقة أعلنت أن السن الحقيقية للمتهم الأول محمد أشرف راجح هى 17 سنة و11 شهرًا و6 أيام، إذ إنه من مواليد 11/11/2001، وبذلك تستمر محاكمته أمام محكمة الطفل، ولا يتحول للجنايات، وأكد تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو طعنة في الفخذ اليسرى، أدت إلى انقطاع الشرايين الواصلة للقلب.
وزارة-الداخلية

مقتل أحد العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق النيران بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل أحد العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة، كانت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة «مقيم بدائرة المركز، مسجل شقي خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 41 قضية سلاح – سرقة بالإكراه – مخدرات – حريق عمد – مشاجرة، ومطلوب لتنفيذ 7 أحكام جناية - حكم جنحة»، ويتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، والمشهور عنه الإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم امبو، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادثة-توك-توك

عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
حريق- بورشة- أحذية (3)

الحماية المدنية تخمد 3 حرائق في القاهرة والجيزة

استيقظ أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، على 3 حرائق متفرقة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها دون وقوع إصابات، البداية من جنوب محافظة الجيزة وتحديدا مركز البدرشين، تلقى مشرف غرفة الشرنجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بإحدى المنشآت الصناعية، فدع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع الجنوب، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأراوح.
دار-الهضبة-للطب-النفسى-وعلاج-الادمان (2)

الداخلية تداهم «مصحات الموت» في أبو النمرس

حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارتي الصحة والداخلية استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، ووجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة المركز وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة المعنية.
توك-توك

«على جنب يا أسطى».. حل لغز سرقة التوك توك بالجيزة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم السرقات وضبط القائمين عليها، فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، قيام 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطرة، بتكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" من قائديها عقب استدراجهم بزعم توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة مركز أوسيم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]