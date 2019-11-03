«كنت فاكراه سندي».. مأساة فتاة سرقها خطيبها السابق

منذ وفاة والديها حلمت «سامية» برفيق يشاركها حياتها، تنسى معه مصاعب الحياة، ظنت أنها وجدت ضالتها في شخص «إسلام»، لكن سرعان ما تبدد الحلم وانتهى بحادث سرقة

تحرير:محمد الشاملي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مشغولات ذهبية

اتهمت فتاة خطيبها السابق بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها التى من بينها "الشبكة" التى قدمها إليها داخل شقتها بمنطقة الهرم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء. لم تعطِ الفتاة نفسها وقتا للتفكير