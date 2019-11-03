«كنت فاكراه سندي».. مأساة فتاة سرقها خطيبها السابق
منذ وفاة والديها حلمت «سامية» برفيق يشاركها حياتها، تنسى معه مصاعب الحياة، ظنت أنها وجدت ضالتها في شخص «إسلام»، لكن سرعان ما تبدد الحلم وانتهى بحادث سرقة
تحرير:محمد الشاملي
٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مشغولات ذهبية
اتهمت فتاة خطيبها السابق بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها التى من بينها "الشبكة" التى قدمها إليها داخل شقتها بمنطقة الهرم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.
لم تعطِ الفتاة نفسها وقتا للتفكير
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن "إسلام. ر" 26 سنة، صاحب محلات للرخام، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة في المنطقة، فضلا عن انعزالها عن التعامل مع الآخرين في المنطقة، وهو ما جعل الشاب يظن أنها لقمة سائغة يستطيع أن يوجهها كيفما يشاء.
لم تعطِ الفتاة نفسها وقتا للتفكير في قرار الارتباط بالشاب الذي ارتدى قناع التقوى وظنت أنه سيراعيها ويطاردها بكلامه المعسول ويجعلها أسعد الفتيات ويعوضها عن السنوات الصعبة التى عاشتها بعد فقدان أبيها وأمها وسيكون لها السند في الدنيا، ما جعل الفتاة توافق على الارتباط به بعد أن أوهمها بحبه لها وأنه لا يستطيع العيش بدونها.
وأضافت، في المحضر الذي حمل رقم 62397 جنح الهرم لسنة 2019، أن العلاقة بين إسلام وسامية لم تستمر سوى 5 أيام فقط، فسرعان ما دبت الخلافات بينهما بسبب تحكماته الشديدة ورغبته في قطع علاقاتها بكل من حولها حتى أقرب الأقربين إليها وهو ما وجدته الفتاة تضييقا عليها وحرمانا لها من مقابلة أصدقائها وأقاربها ليظهر أمام الجميع أنه الرجل الذي يمارس سطوته على خطيبته.
حاولت الفتاة المحافظة على حبال الود أكثر من مرة وخضعت لأوامره غير أنه تمادى في سيطرته لتصل الفتاة إلى قناعة بأن طباعهما مختلفة ولن تستطيع الاستمرار معه فقررت الانفصال عنه قبل أن تتعمق علاقتهما وتصل للزواج، وعندما طالبته بالمجيء لاسترداد ما قدمه لها أخبرها بأنه اعتبر "الشبكة" هدية منه لا يرغب في استعادتها حتى تتذكره بالخير.
وأوضحت التحقيقات أن إسلام صاحب محلات الرخام حاول الاعتذار عما بدر منه تجاه الفتاة وتصحيح موقفه أمامها غير أنها رفضت كل محاولاته للصلح واعتبرتها صفحة منسية، وأمام إلحاح إسلام على الفتاة لمقابلتها كى يستعطفها ويطلب ودها ويفتح صفحة جديدة معها استجابت لطلبه ودعته للقدوم إلى منزلها ولم تظن أنه يضمر الشر بداخله ودبر خطته للانتقام.
أضافت التحقيقات أن الفتاة لم تتوقع أن يخونها بعد أن وثقت فيه ففى أثناء دخولها المطبخ لإعداد مشروب ساخن له كواجب ضيافة، غافلها وتسلل إلى غرفة النوم واستولى على مجوهراتها التى تتعدى مبلغ 50 ألف جنيه وبعض المبالغ المالية ثم ادعى للفتاة أن عليه المغادرة بسبب ظرف طارئ في العمل يتوجب حضوره، واتفقا على أن يتقابلا لاحقا، وعندما دخلت الفتاة غرفة النوم كانت الصدمة الكبرى، حيث فوجئت باختفاء عدد كبير من مجوهراتها، من بينها الشبكة وبعض الأموال، ولم تجد أمامها سوى التوجه إلى قسم الهرم، وتحرير محضر بالواقعة الذى تمت إحالته إلى النيابة التى كلفت المباحث بعمل التحريات حول الواقعة.
فور تلقيه البلاغ، وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى برئاسة نائبه اللواء سامح الحميلي؛ للتأكد من صحة الواقعة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة فرقة الهرم وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام.
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