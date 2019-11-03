الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

تحرير:أحمد سيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

الاتحاد السكندري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.

وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربي الكويتي بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحريني بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابًا 3-1. البطولة

وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربي الكويتي بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحريني بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابًا 3-1.



البطولة العربية لعبت تحت مسميات عديدة منذ تأسيسها في عام 1980 وحتى الوقت الحالي، فكان يُطلق عليها سابقا دوري أبطال العرب وكأس الاتحاد العربي للأندية، أما الآن فتعرف بكأس العرب للأندية، وتضم البطولة الأندية صاحبة المراكز الأولى والأكثر شعبية في الدول العربية لتتنافس على لقب المسابقة وجوائزها.



