رياضة

الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

تحرير:أحمد سيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
وتأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربي الكويتي بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحريني بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابًا 3-1. البطولة
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بيراميدز (1)

بيراميدز في نزهة كروية ضد بطل تنزانيا بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره يانج إفريكانز، بطل تنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم إلى تكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، خاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
كلوب (2)

كلوب عن الفوز بالحظ: استحققنا الانتصار

أشار المدرب يورجن كلوب إلى وقوف الحظ إلى جانب فريقه ليفربول في التغلب على أستون فيلا، أمس السبت، بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية الريدز فى الانتصار، وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة له في الدوري خلال آخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في "فيلا بارك"، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني، وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: "ما زلنا مطالبين بالتعلم والتحسّن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج إلى بعض الصدمات، لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".
المصري‎ (6)

المصري في مهمة سهلة أمام بطل سيشل بالكونفيدرالية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مع نظيره كوت دى أور بطل سيشيل، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وتعد هذه المواجهة سهلة نسبيًا للفريق البورسعيدي، بعد الفوز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، أحرزها كل من محمود وادي، أحمد ياسر، أحمد جمعة، وأوستين أموتو، ويحتاج المصري للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل بشكل رسمي إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.
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الوداد - الرجاء

التعادل يحسم دربي الرجاء والوداد بالبطولة العربية

وسط أجواء جماهيرية أكثر من رائعة، بحضور بلغ 45 ألف متفرج، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الديربي المغربي بين الرجاء وضيفه الوداد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «محمد الخامس»، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، الوداد سجل هدف التقدم عن طريق إسماعيل الحداد، وأدرك لوميا نجوما هدف التعادل للرجاء، وستقام مواجهة العودة على نفس الملعب في ضيافة نادي الوداد، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لحسم المتأهل إلى الدور المقبل.
الزمالك- والاتحاد‎ (3)

مدرب المحرق: الاتحاد من أقوى الفرق بالبطولة العربية

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لنادي المحرق البحريني، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام بينهما غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 "ثمن النهائي" من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس). وقال المدير الفني لنادي المحرق البحريني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زعيم الثغر: "الاتحاد من أقوى الفرق المشاركة في البطولة، وتابعت ذلك من خلال مشاهدتي مبارياته في الدوري المصري والعربي الكويتي، ولكن نحن هنا من أجل الفوز".
طلعت يوسف

طلعت يوسف يتغنى بالمحرق.. ويتحدث عن غياب سيسيه

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، جاهزية فريقه قبل مواجهة المحرق البحريني، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، في ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وقال مدرب سيد البلد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المحرق من الأندية القوية التي تمتلك شخصية البطل، الخصم من أعرق الفرق في البحرين والمنطقة العربية، ولديّ ثقة كبيرة في قدرات لاعبي الاتحاد وشخصيتهم ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تخفيف الضغط خلال موقعة الإياب في البحرين".
فريق-الوداد-المغربي

الاتحاد العربي يعلن حكام مباراة الرجاء والوداد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد مهمة مباراة الديربي العربي، بين الرجاء الرياضي و الوداد، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور الثاني للبطولة العربية للأندية، التي تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى طاقم تحكيم إماراتي سعودي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله، حيث أسند الاتحاد العربي المباراة للحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن كحكم الساحة، بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش، ومواطنه خلال جلال مراقبا للحكام.
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