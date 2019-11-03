راموس يعدد إيجابيات وسلبيات التعادل مع بيتيس

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

سيرجيو راموس

أعرب مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، عن خيبة أمله بعد سقوط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمس السبت، أمام ريال بيتيس، في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحقيقة هي أن اليوم كان فرصة جيدة للغاية بعد النتائج التي حدثت ولم نستغلها، والفريق قاتل لكن لم نكن ناجحين في التسجيل، والأداء والموقف الدفاعي كان جيدًا".

وأضاف: "يجب علينا تسليط الضوء على مباراتنا، لدينا مذاق حلو وآخر مر، لكننا أهدرنا فرصة جيدة لاعتلاء صدارة الترتيب وإحداث الفارق". وتابع راموس: "هذه هي كرة القدم، ولا يمكن التنافس لمدة 90 دقيقة بنفس الوتيرة، وبعد بداية جيدة لنا في المباراة، اتخذنا خطوة إلى الوراء". واختتم: "الجدل حول ركلة الجزاء؟ نعم

وأضاف: "يجب علينا تسليط الضوء على مباراتنا، لدينا مذاق حلو وآخر مر، لكننا أهدرنا فرصة جيدة لاعتلاء صدارة الترتيب وإحداث الفارق".



وتابع راموس: "هذه هي كرة القدم، ولا يمكن التنافس لمدة 90 دقيقة بنفس الوتيرة، وبعد بداية جيدة لنا في المباراة، اتخذنا خطوة إلى الوراء".



واختتم: "الجدل حول ركلة الجزاء؟ نعم لقد تم حسم القرار بعد اللجوء إلى الفار، على الرغم من أنه ليس من الضروري الحديث أكثر، والقرار كان بيد الحكم".



يذكر أن بتعادل ريال مدريد في مباراة أمس، يحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف فقط عن المتصدر وحامل اللقب برشلونة.