رياضة

برشلونة يكشف عن إصابة سواريز وموعد عودته للملاعب

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
لويس سواريز
لويس سواريز
تعرض النجم الأوروجوياني لويس سواريز، للإصابة أمس السبت، في خسارة فريقه برشلونة أمام ليفانتي بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وخرج سواريز من المباراة بعد مرور 30 دقيقة فقط من الشوط الأول، عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، وبعدها بـ8 دقائق سجل ليونيل ميسي الهدف الأول للبارسا من علامة الجزاء، قبل أن يعادي ليفانتي النتيجة في الدقيقة 61 عبر خوسيه كامبانيا.
وواصل ليفانتي صحوته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عبر اللاعب بورخا مايورال، قبل أن يختتم ثلاثية ليفانتي، اللاعب نيمانجا رادوجا في الدقيقة 68. ووفقا للحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن سواريز خضع لبعض الاختبارات الطبية، اليوم، والتي أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة
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شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يؤجل عودته إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، بناءً على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غدا للقاهرة للمبيت فيها والتدرب فى الاستاد الرئيسي.
ميلان

ميلان يواجه لاتسيو في قمة خارج التوقعات بالكالتشيو

يحتضن ملعب "سان سيرو" اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 65 مباراة مقابل 28 انتصارا للاتسيو، وانتهت 59 مواجهة بينهما بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 240 هدفًا، واهتزت شباكه بـ171 هدفًا.
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فالفيردي

«فالفيردي»: كل ما حدث أننا خسرنا مباراة

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، أنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه، عقب سقوط فريقه أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب « سيوداد دي فالنسيا»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا في تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة مؤقتًا، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن.
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع صدارة «الليجا» اليوم

يرحل برشلونة اليوم السبت، لمواجهة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني لموسم (2019- 2020)، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في «الليجا»، حقق خلالها البرسا الانتصار في 20 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهتين، وسجل العملاق الكتالوني في تلك اللقاءات 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.
عثمان-ديمبلي (1)

فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.
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