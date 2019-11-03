برشلونة يكشف عن إصابة سواريز وموعد عودته للملاعب

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

لويس سواريز

تعرض النجم الأوروجوياني لويس سواريز، للإصابة أمس السبت، في خسارة فريقه برشلونة أمام ليفانتي بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وخرج سواريز من المباراة بعد مرور 30 دقيقة فقط من الشوط الأول، عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، وبعدها بـ8 دقائق سجل ليونيل ميسي الهدف الأول للبارسا من علامة الجزاء، قبل أن يعادي ليفانتي النتيجة في الدقيقة 61 عبر خوسيه كامبانيا.

وواصل ليفانتي صحوته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عبر اللاعب بورخا مايورال، قبل أن يختتم ثلاثية ليفانتي، اللاعب نيمانجا رادوجا في الدقيقة 68. ووفقا للحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن سواريز خضع لبعض الاختبارات الطبية، اليوم، والتي أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة

وواصل ليفانتي صحوته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عبر اللاعب بورخا مايورال، قبل أن يختتم ثلاثية ليفانتي، اللاعب نيمانجا رادوجا في الدقيقة 68.



ووفقا للحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن سواريز خضع لبعض الاختبارات الطبية، اليوم، والتي أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى.



وأشار إلى أن اللاعب غير متاح الآن للمشاركة مع الفريق في المباريات، ويعتمد موعد عودته على مدى تعافيه من الإصابة.



يذكر أن لويس سواريز خاض 9 مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف.



كما خاض سواريز 3 مباريات مع العملاق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.