السعادة تغمر ساري بعد حسم ديربي تورينو

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

ماوريسيو ساري

أعرب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه يوفنتوس، أمس السبت، على حساب تورينو، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإيطالي، وقال ساري في تصريحات لشبكة "DAZN": "كانت مباراة صعبة للغاية، وكان واضحًا أن تورينو سيكون مصمما للغاية من البداية؛ لذا كان الجزء الأول من خطتنا هو احتواء حماسة تورينو والسيطرة على المباراة لاحقا، ثم إغلاقها في النهاية. كانت مباراة صعبة تغلب عليها الكثافة والطابع البدني، لم تكن مناسبة لخصائصنا، لكننا تمكنّا في النهاية من الخروج منها بشكل ناجح".

وتابع ساري: "لم تكن هذه هي اللعبة التي يمكن فيها أن نحاول أن نظهر بشكل جميل، خصائص الفريق المنافس وحالة الملعب جعلتنا نضطر للعب بغير عادتنا، لذلك كان جيدًا أننا تمكنا من الفوز على أية حال". وعن دي ليخت، صرح ساري: "عانى دي ليخت في الدقائق الأولى، لكن بعد ذلك دخل اللعبة وقدم شوطا ثانيا جيدا، إنه يبلغ

وتابع ساري: "لم تكن هذه هي اللعبة التي يمكن فيها أن نحاول أن نظهر بشكل جميل، خصائص الفريق المنافس وحالة الملعب جعلتنا نضطر للعب بغير عادتنا، لذلك كان جيدًا أننا تمكنا من الفوز على أية حال".



وعن دي ليخت، صرح ساري: "عانى دي ليخت في الدقائق الأولى، لكن بعد ذلك دخل اللعبة وقدم شوطا ثانيا جيدا، إنه يبلغ 19 عامًا فقط، وأتى من دوري به مساحات مفتوحة أكثر وأقل من الناحية التكتيكية من دورينا، وهو النوع الذي تحدث فيه الأخطاء ولا يلاحظها أحد".



وواصل: "من الطبيعي أن يحتاج إلى فترة من التدريب وهو يتحسن".



وختم: "ساندرو كان متعبًا قليلا وكان علينا منحه بعض الراحة، دي تشيليو كان بعيدًا عن اللعب لفترة من الوقت؛ لذلك لم يكن جيدًا بعض الشيء، إلا أنه بمجرد عودة الإيقاف لديه ظهور بشكل أفضل".