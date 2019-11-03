رياضة

السعادة تغمر ساري بعد حسم ديربي تورينو

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
أعرب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه يوفنتوس، أمس السبت، على حساب تورينو، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإيطالي، وقال ساري في تصريحات لشبكة "DAZN": "كانت مباراة صعبة للغاية، وكان واضحًا أن تورينو سيكون مصمما للغاية من البداية؛ لذا كان الجزء الأول من خطتنا هو احتواء حماسة تورينو والسيطرة على المباراة لاحقا، ثم إغلاقها في النهاية. كانت مباراة صعبة تغلب عليها الكثافة والطابع البدني، لم تكن مناسبة لخصائصنا، لكننا تمكنّا في النهاية من الخروج منها بشكل ناجح".
وتابع ساري: "لم تكن هذه هي اللعبة التي يمكن فيها أن نحاول أن نظهر بشكل جميل، خصائص الفريق المنافس وحالة الملعب جعلتنا نضطر للعب بغير عادتنا، لذلك كان جيدًا أننا تمكنا من الفوز على أية حال". وعن دي ليخت، صرح ساري: "عانى دي ليخت في الدقائق الأولى، لكن بعد ذلك دخل اللعبة وقدم شوطا ثانيا جيدا، إنه يبلغ
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شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يؤجل عودته إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، بناءً على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غدا للقاهرة للمبيت فيها والتدرب فى الاستاد الرئيسي.
ميلان

ميلان يواجه لاتسيو في قمة خارج التوقعات بالكالتشيو

يحتضن ملعب "سان سيرو" اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 65 مباراة مقابل 28 انتصارا للاتسيو، وانتهت 59 مواجهة بينهما بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 240 هدفًا، واهتزت شباكه بـ171 هدفًا.
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رونالدو

بوفون يشبه تأثير غياب كيليني برونالدو

يرى الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون أن التأثير الذي سيحدثه غياب مدافع يوفنتوس جورجيو كيليني، يماثل التأثير الذي سيحدث للسيدة العجوز في حال تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإصابة. ويأتي ذلك بعد تعرض كيليني، قائد البيانكونيري، للإصابة بالرباط الصليبي، وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "إصابة كيليني سرّعت من عملية إدخال دي ليخت في المشاركة واللعب، إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون لدينا لاعب جاهز (دي ليخت) في شهر مارس حتى لو بدا في هذه الفترة أنه يعاني من وجود سحابة كثيفة فوق رأسه".
ماتيس دي ليخت

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
ماوريسيو-ساري- (2)

يوفنتوس يدرس التخلص من بعض اللاعبين

تدرس إدارة نادى يوفنتوس الإيطالى التخلص من بعض اللاعبين فى الفريق، وذلك لعدم وجودهم فى خطة السيدة العجوز فى الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى اختيارات ماوريسيو سارى المدير الفنى للبيانكونيرى، بعد استبعاد بعض اللاعبين والاكتفاء بتواجد بعضهم من دكة البدلاء. وكشف الموقع الإيطالى "كالتشيو ميركاتو"، أن اليوفى يفكر فى بيع بعض اللاعبين الذين لا يعدون جزءًا من خطط ماوريسيو سارى، ويأتى ذلك القرار لتحقيق إيرادات، مشيرةً إلى أن إدارة البيانكونيري قد توفر نحو 250 مليون يورو.
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باولو ديبالا يستهدف إقناع ساري بقدراته

يبدو أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يتمسك بالبقاء في صفوف يوفنتوس لأقصى درجة ممكنة، حيث قرر فتح صفحة جديدة مع السيدة العجوز، بعد تمكنه من التغلب على بدايته الصعبة مع البيانكونيري، الموسم الجاري، وذلك بحسب ما أشار إليه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، وكان ديبالا قريبا من الرحيل في الميركاتو الصيفي الأخير إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام، لكنه قرر في النهاية البقاء في تورينو، وأوضح الموقع الإيطالي أن ديبالا بدأ يقنع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بقدراته.
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