رياضة

أرسنال يقرب مورينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي من جديد وذلك عبر بوابة أرسنال، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو لمدير الكرة في أرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة. يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد أرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوناي إيمري، مدرب أرسنال، قد تكون أمامه مباراة أو اثنتان فقط لخسارة مقعده على دكة بدلاء الجانرز، لأن الإدارة تفكر في إجراء التغيير قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري. وأوضحت أن تعادل أرسنال مع وولفر هامبتون، أمس السبت، بنتيجة 1-1 وضع ضغطًا إضافيا على إيمري وزاد من القلق لدى
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شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يؤجل عودته إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، بناءً على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غدا للقاهرة للمبيت فيها والتدرب فى الاستاد الرئيسي.
ميلان

ميلان يواجه لاتسيو في قمة خارج التوقعات بالكالتشيو

يحتضن ملعب "سان سيرو" اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 65 مباراة مقابل 28 انتصارا للاتسيو، وانتهت 59 مواجهة بينهما بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 240 هدفًا، واهتزت شباكه بـ171 هدفًا.
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مورينيو

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
فرانك-لامبارد (2)

لامبارد منزعج من ملاحقة الانتقادات له

أشار فرانك لامبارد إلى أهمية زرعه للثقة في نفوس لاعبيه الشباب، بعد الهزيمة الكبيرة التي تكبدها تشيلسي في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي بالخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد، ويستقبل تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره اليونايتد من جديد، ولكن في دور الـ16 من كأس الرابطة، وقال لامبارد للصحفيين قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: "أنا أمزح قليلا، لكن هنا الكثير من الضجيج، سواء فزت أو خسرت أو تعادلت، بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعبا".
ليفربول‎

قمم مرتقبة في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم

سيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع قمتين غاية في الإثارة، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيحتضن ملعب الأنفيلد أولى تلك القمم في تمام الساعة 9:30 مساءً، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره أرسنال في مواجهة هي الأكثر تكرارًا في تاريخ المسابقة بواقع 14 مرة من قبل، ويحمل ليفربول الرقم القياسي كأكثر فريق توج بلقب المسابقة برصيد 8 ألقاب، بينما اكتفى أرسنال بالتتويج باللقب مرتين فقط، وتشهد مواجهة اليوم العديد من الغيابات.
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
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