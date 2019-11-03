أرسنال يقرب مورينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

جوزيه مورينيو

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي من جديد وذلك عبر بوابة أرسنال، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو لمدير الكرة في أرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة. يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد أرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوناي إيمري، مدرب أرسنال، قد تكون أمامه مباراة أو اثنتان فقط لخسارة مقعده على دكة بدلاء الجانرز، لأن الإدارة تفكر في إجراء التغيير قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري. وأوضحت أن تعادل أرسنال مع وولفر هامبتون، أمس السبت، بنتيجة 1-1 وضع ضغطًا إضافيا على إيمري وزاد من القلق لدى

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوناي إيمري، مدرب أرسنال، قد تكون أمامه مباراة أو اثنتان فقط لخسارة مقعده على دكة بدلاء الجانرز، لأن الإدارة تفكر في إجراء التغيير قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.



وأوضحت أن تعادل أرسنال مع وولفر هامبتون، أمس السبت، بنتيجة 1-1 وضع ضغطًا إضافيا على إيمري وزاد من القلق لدى الجماهير في ملعب الإمارات.



وأكدت "التايمز" أن مورينيو يتمسك بأن تكون تجربته المقبلة في عالم التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز.



يذكر أن مورينيو توج بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات من قبل مع تشيلسي، وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة مع البلوز، كما توج بالدرع الخيرية مرة واحدة مع تشيلسي وأخرى مع مانشستر يونايتد.



كما توج البرتغالي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات مع تشيلسي ومرة واحدة مع اليونايتد.