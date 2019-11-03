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«الجفري» لأسما منير: الشعراوي لو كان حيًا لاستضافك في بيته

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
علق الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري، على واقعة هجوم "أسما" ابنة الفنان شريف منير، على الشيخ الجليل الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ووجه الجفري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب فضائية "إم بي سي مصر"، نصيحة لأسما قائلًا: "يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فأنتِ اعتذرتي، والذي يعتذر ويستغفر عند الله سبحانه وتعالى مهما كان الخطأ فهو أقرب وأحب إلى الله من الذي يصر على الخطأ".
كما وجه الجفري رسالة إلى أسما، وقال فيها: «الشيخ الشعراوي شيخي وأستاذي وقد جالسته مرارا، ولو كان موجودًا لاستضافك ورحب بكٍ في بيته وأطعمك ولشرح لكِ ما أشكل عليك، أقول لك واصلي ما أنت عليه، وخذي هذا الدرس ولا تثريب عليك بإذن الله».وأضاف الشيخ الجفري، أن من هاجموها يجب ألا يخلطوا بين من يتعمد التقليل
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أبو الغيط: القضاء على الفقر أهم أهداف التنمية المستدامة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالي أثر، ولاشك، على مسيرة التنمية، إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات وتعاظم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية. جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح الأسبوع العربى للتنمية المستدامه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظم جامعة الدول العربية ويستمر 4 أيام، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة فى مصر والأمم المتحدة والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
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جيهان السادات تفتتح المعرض الخيري لجمعية تحسين الصحة

افتتحت جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل أنور السادات، مساء اليوم السبت، المعرض الخيري السنوي لفروع الجمعية النسائية لتحسين الصحة، وذلك بمركز المستقبل بالسيدة زينب، وبحضور عدد من الشخصيات النسائية المهمة من أعضاء الجمعية بمختلف المحافظات، إذ يضم المعرض الخيري العديد من المنتجات اليدوية مثل: «الحلي، والملابس، والمفروشات، والمصنوعات الخشبية المنزلية البسيطة»، بالإضافة إلى بعض المخبوزات الريفية مثل «الفطائر»، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.
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نباتات وباء.. حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي

نفى الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق صحة ما نشرته بعض المواقع والصحف حول قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي. وقال السعدي بدوي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الخبر "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ويؤكد أنه مناف تماما للحقيقة، ولم يحدث أن تم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة بالمتحف، مشيرا إلى أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها.
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شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
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الشيخ محمد متولي الشعراوي

آمنة نصير عن هجوم أسما شريف منير على الشعراوي: جاهلة

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، على وصف أسما شريف منير، للإمام محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلة: "لا تنجرفوا وراء هذه الجهالة، حديث البعض عن علماء الأمة بجهل، كارثة". ووجهت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، حديثها لابنة شريف منير، قائلة: "إنت خريجة مدرسة أجنبية، مالك ومال الشيخ الشعراوي، خليكي في اللي تعرفيه، رسالة لكل شاب لا تتكلم فيما تجهله، وتسعوا إلى الشهرة من خلال الحديث بلا عقل أو احترام".
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أول تعليق من حفيد الشيخ الشعراوي بعد وصفه بـ«التطرف»

دافع محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، عن جده، بعدما وصفت أسما شريف منير، إمام الدعاة بـ"التطرف"، قائلا: "الإمام الشعراوي كان رمزُا للسماحة وصديقًا للبابا شنودة، من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف، الشعراوي هو من علم التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين". وأضاف حفيد الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على "الحدث اليوم"، مساء السبت: "الإمام الشعراوي كان رمزًا للتسامح، وعدم الغلو، اعتذار أسما مقبول وعفى الله عما سلف، طالما قالت إنها كانت جاهلة".
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مدحت العدل يدافع عن أسما شريف منير: لا تعبدوا أصناما

دافع الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن "أسما" ابنة الفنان شريف منير، بسبب الهجوم التي تعرضت له على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما وصفت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف". وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "في موضوع بنت شريف منير، ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص، مهما علا شأنه، ليس نبيا ولا معصوما، تعلموا الاختلاف يا بشر، الفاروق عمر بن الخطاب قال أمام المسلمين، وهو من هو، أصابت امرأة وأخطأ عمر، استقيموا ولا تعبدوا أصناما تصنعونها".
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له آراء شديدة الأذى.. إعلامي بقناة «TEN» يُهاجم الشيخ الشعراوي

لم يهدأ الرأي العام بمهاجمة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، من خلال منشور لـ"أسما" ابنة الفنان شريف منير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى هاجم الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد"، الذي يُعرض على فضائية "تن"، إمام الدعاة.
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