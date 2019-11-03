«الجفري» لأسما منير: الشعراوي لو كان حيًا لاستضافك في بيته

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

الحبيب علي الجفري

علق الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري، على واقعة هجوم "أسما" ابنة الفنان شريف منير، على الشيخ الجليل الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ووجه الجفري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب فضائية "إم بي سي مصر"، نصيحة لأسما قائلًا: "يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فأنتِ اعتذرتي، والذي يعتذر ويستغفر عند الله سبحانه وتعالى مهما كان الخطأ فهو أقرب وأحب إلى الله من الذي يصر على الخطأ".

كما وجه الجفري رسالة إلى أسما، وقال فيها: «الشيخ الشعراوي شيخي وأستاذي وقد جالسته مرارا، ولو كان موجودًا لاستضافك ورحب بكٍ في بيته وأطعمك ولشرح لكِ ما أشكل عليك، أقول لك واصلي ما أنت عليه، وخذي هذا الدرس ولا تثريب عليك بإذن الله».وأضاف الشيخ الجفري، أن من هاجموها يجب ألا يخلطوا بين من يتعمد التقليل