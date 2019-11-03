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أين ذهبت قروض البنوك خلال أول 3 أشهر من 2019- 2020؟

تراجعت قيمة التمويلات الممنوحة من البنوك إلى العملاء خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019- 2020، واستحوذ القطاع العائلي على النسبة الأكبر من هذه القروض
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
أموال
أموال
تراجعت أرصدة القروض المقدمة من البنوك إلى العملاء خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل نحو 1.795 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.803 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو السابق عليه، أى بانخفاض بلغ نحو 8.3 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وأشارت البيانات إلى تراجع القروض المقدمة من البنوك إلى الحكومة لتسجل 485.5 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 506.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 20.8 مليار جنيه. وتراجعت أيضا قروض الحكومة بالعملة الأجنبية لتسجل 248.4 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 276.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 27.9 مليار جنيه.
القطاع العائلي يعد القطاع العائلي أحد أبرز القطاعات المستفيدة من زيادة القروض المقدمة من البنوك للعملاء من غير الحكومة بالعملة المحلية خلال أغسطس الماضي. وبحسب بيانات البنك المركزي فقد ارتفعت أرصدة الإقراض بالعملة المحلية لهذا القطاع إلى 346.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 338 مليار جنيه بنهاية يوليو،
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عمرو-نصار-وزير التجارة (2)

نصار: 700 مليون دولار تراجعا في عجز الميزان التجاري

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الأمر الذى أسهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، جاء ذلك اليوم خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.
فرع-شركة-اورنج (2)

تنظيم الاتصالات: «اورنج» أسرع شبكة نقل بيانات في مصر

تفوقت "اورنج مصر" على جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر من حيث سرعة نقل البيانات وخدمات الإنترنت، بعد أن حققت أعلى معدلات تحميل للبيانات عبر الشبكة في الاختبارات التي أجراها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات في سبتمبر الماضي. سرعة نقل البيانات هي الميزة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات في الاتصالات والإنترنت. وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجمعة الماضي، تفوقا ملحوظا لسرعة خدمات نقل البيانات التي تقدمها "اورنج مصر" في الأغلبية العظمى من محافظات الجمهورية.
جمارك-السيارت

6.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر العاشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 6 مليارات و268 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و671 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأشار في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى الإفراج عن 11.948 ألف سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 4.625 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل نحو 1.157 مليار جنيه ضرائب ورسوما عنها.
الدولار (1)

الدولار يتراجع في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرش واحد فقط أيضا، ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
فلوس (2)

2.8 تريليون جنيه إجمالي ودائع المصريين في البنوك

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة المحلية في البنوك بقيمة بلغت نحو 98.035 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستوى نحو 2.826 تريليون جنيه، في مقابل نحو 2.728 تريليون جنيه خلال شهر أغسطس السابق عليه. وأشارت بيانات المركزي إلى ارتفاع حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة بلغت نحو 12.2 مليار جنيه، لتسجل نحو 456.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 444.69 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2019.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك بلوم، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العقاري المصري، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء.
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