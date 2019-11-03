أين ذهبت قروض البنوك خلال أول 3 أشهر من 2019- 2020؟

تراجعت قيمة التمويلات الممنوحة من البنوك إلى العملاء خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019- 2020، واستحوذ القطاع العائلي على النسبة الأكبر من هذه القروض

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

أموال

تراجعت أرصدة القروض المقدمة من البنوك إلى العملاء خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل نحو 1.795 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.803 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو السابق عليه، أى بانخفاض بلغ نحو 8.3 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وأشارت البيانات إلى تراجع القروض المقدمة من البنوك إلى الحكومة لتسجل 485.5 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 506.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 20.8 مليار جنيه. وتراجعت أيضا قروض الحكومة بالعملة الأجنبية لتسجل 248.4 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 276.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 27.9 مليار جنيه.

القطاع العائلي يعد القطاع العائلي أحد أبرز القطاعات المستفيدة من زيادة القروض المقدمة من البنوك للعملاء من غير الحكومة بالعملة المحلية خلال أغسطس الماضي. وبحسب بيانات البنك المركزي فقد ارتفعت أرصدة الإقراض بالعملة المحلية لهذا القطاع إلى 346.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 338 مليار جنيه بنهاية يوليو،