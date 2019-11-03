أين ذهبت قروض البنوك خلال أول 3 أشهر من 2019- 2020؟

تراجعت قيمة التمويلات الممنوحة من البنوك إلى العملاء خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019- 2020، واستحوذ القطاع العائلي على النسبة الأكبر من هذه القروض
تراجعت أرصدة القروض المقدمة من البنوك إلى العملاء خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل نحو 1.795 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.803 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو السابق عليه، أى بانخفاض بلغ نحو 8.3 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأشارت البيانات إلى تراجع القروض المقدمة من البنوك إلى الحكومة لتسجل 485.5 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 506.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 20.8 مليار جنيه.
وتراجعت أيضا قروض الحكومة بالعملة الأجنبية لتسجل 248.4 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 276.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 27.9 مليار جنيه.
القطاع العائلي
يعد القطاع العائلي أحد أبرز القطاعات المستفيدة من زيادة القروض المقدمة من البنوك للعملاء من غير الحكومة بالعملة المحلية خلال أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي فقد ارتفعت أرصدة الإقراض بالعملة المحلية لهذا القطاع إلى 346.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 338 مليار جنيه بنهاية يوليو،
القطاع العائلي
يعد القطاع العائلي أحد أبرز القطاعات المستفيدة من زيادة القروض المقدمة من البنوك للعملاء من غير الحكومة بالعملة المحلية خلال أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي فقد ارتفعت أرصدة الإقراض بالعملة المحلية لهذا القطاع إلى 346.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 338 مليار جنيه بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 8.3 مليار جنيه.
واستحوذ القطاع العائلي على 82% من الزيادة في قروض البنوك لغير الحكومة بالعملة المحلية خلال أغسطس الماضي.
الصناعة
زادت البنوك العاملة في السوق المصرية قروضها لقطاع الصناعة ليحتل المركز الأول في القروض خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019- 2020، وسجلت القروض ارتفاعا خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة بلغت 367 مليون جنيه، مقارنة بشهر يوليو السابق عليه.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغت التمويلات الممنوحة من البنوك لقطاع الصناعة نحو 302.524 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل 302.157 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2019.
الزراعة
رفعت البنوك العاملة في السوق المحلية قروضها لقطاع الزراعة بنحو 571 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو السابق عليه.
وبحسب البيانات، فقد بلغ حجم التمويلات الممنوحة من البنوك لقطاع الزراعة نحو 19.754 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 19.183 مليار جنيه خلال شهر يوليو السابق عليه.
التجارة
خفضت البنوك العاملة في السوق المصرية قروضها لقطاع التجارة بقيمة بلغت نحو 1.082 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو السابق عليه.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي حجم التمويلات الممنوحة من البنوك لقطاع التجارة نحو 124.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 125.482 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2019.
الخدمات
رفعت البنوك العاملة في السوق المحلية قروضها لقطاع الخدمات بقيمة بلغت نحو 1.791 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو السابق عليه.
وبلغ إجمالي حجم التمويلات الممنوحة من البنوك لقطاع الخدمات نحو 247.690 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 245.899 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2019، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجل إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك للعملاء ضمن تمويلات مبادرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 144.2 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة في ديسمبر 2015 وحتى شهر يونيو 2019.
وتركزت معظم الزيادة فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالقطاع الخدمي بنحو 62.2 مليار جنيه، يليه القطاع الصناعي بنحو 43.1 مليار جنيه، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن نصيب المشروعات الصغيرة من القروض بلغ نحو 47.3% بنهاية ديسمبر 2018، يليها المشروعات المتوسطة بنسبة 46.6%، ثم المشروعات متناهية الصغر بنسبة 6.1%.
ويتم منح القروض عبر مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة تتراوح ما بين 5 و7%.
قروض التمويل العقاري
بلغ إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك للعملاء ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل نحو 20.6 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2019، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وفي عام 2014، أطلق البنك المركزي مبادرة خاصة بالتمويل العقاري؛ بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل.
وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%.