السيسي: مصر الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 2018- 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013- 2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. وأضاف الرئيس أن معدل التضخم العام حقق انخفاضا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ17.5% في ذات الشهر من العام السابق.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بالتعاون بين وزارة التخطيط والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المنعقد تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل