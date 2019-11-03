شبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شماليوعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 20 29شبين الكوم 19 29طنطا 19 29دمنهور 17 28الإسكندرية 17 28بلطيم 18 28مطروح 17 27السلوم 17 28سيوة 14 26بورسعيد 21 26دمياط 20 27الزقازيق