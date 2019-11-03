ميلان يواجه لاتسيو في قمة خارج التوقعات بالكالتشيو

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

ميلان

يحتضن ملعب "سان سيرو" اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 65 مباراة مقابل 28 انتصارا للاتسيو، وانتهت 59 مواجهة بينهما بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 240 هدفًا، واهتزت شباكه بـ171 هدفًا.

وتواجه الفريقان في الدوري على ملعب سان سيرو في 76 مباراة، حقق خلالها ميلان الانتصار في 44 مباراة مقابل 9 انتصارات للاتسيو، وانتهت 23 مواجهة بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 151 هدفًا واهتزت شباكه بـ71 هدفًا. ويتصدر لاعب لاتسيو السابق، سيلفيو بيولا، قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد