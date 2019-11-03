رياضة

ميلان يواجه لاتسيو في قمة خارج التوقعات بالكالتشيو

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
ميلان
ميلان
يحتضن ملعب "سان سيرو" اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 65 مباراة مقابل 28 انتصارا للاتسيو، وانتهت 59 مواجهة بينهما بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 240 هدفًا، واهتزت شباكه بـ171 هدفًا.
وتواجه الفريقان في الدوري على ملعب سان سيرو في 76 مباراة، حقق خلالها ميلان الانتصار في 44 مباراة مقابل 9 انتصارات للاتسيو، وانتهت 23 مواجهة بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 151 هدفًا واهتزت شباكه بـ71 هدفًا. ويتصدر لاعب لاتسيو السابق، سيلفيو بيولا، قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد
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شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يؤجل عودته إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، بناءً على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غدا للقاهرة للمبيت فيها والتدرب فى الاستاد الرئيسي.
مورينيو

أرسنال يقرب مورينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي من جديد وذلك عبر بوابة أرسنال، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو لمدير الكرة في أرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة. يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد أرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.
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بيرلو

بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
ريبيري‎

ريبيري مهدد بعقوبة قاسية بعد طرده أمام لاتسيو

بات النجم الفرنسي فرانك ريبيري مهددًا بالتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة طويلة، بسبب الطرد المباشر الذي تعرض له عقب نهاية مباراة فريقه فيورنتينا مع لاتسيو، وعاد لاتسيو إلى طريق الانتصارات بالفوز في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1 على مضيفه فيورنتينا، أمس الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وذكر موقع "توتو ميركاتو" أن ريبيري تعرض للطرد بعدما اعترض بشدة ودفع حكم الراية عقب صافرة نهاية اللقاء الذي شهد العديد من البطاقات الصفراء بجانب طرد لوكا رانييري لاعب الفيولا.
روما - ميلان

روما يفوز على ميلان فى الدورى الإيطالى

حقق فريق روما الفوز على نظيره آى سي ميلان بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أولمبياكو، اليوم الأحد، بالجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح الذئاب كل من إيدين دجيكو فى الدقيقة الـ38 ونيكولو زانيلولو فى الدقيقة الـ58، بينما سجل لصالح الميلان تيو هيرنانديز فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة. وبهذ الفوز يحتل روما المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس المتصدر برصيد 23 نقطة، بينما يقع ميلان فى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط.
ميلان

قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.
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