الأحد.. إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف

تحرير:التحرير ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قررًا بأن يكون الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر عام 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

وكلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات. وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قد أعلن أن يوم الثلاثاء الماضي، غرة شهر ربيع الأول لعام