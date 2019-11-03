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أحمد سعد ردا على حبس سمية: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
أحمد سعد
أحمد سعد
رد الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بإنستجرام على هجوم الفنانة سمية الخشاب عليه مؤخرًا، بسبب الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات بتهمة شيك بدون رصيد، حيث كتب: "رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب التي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر، أوضح فقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية، إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام، وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة".
وتابع: "ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". وكانت قد علقت الفنانة سمية الخشاب على الحكم قائلة: «اتنازلت كتير ومش هسيب حقي منه أبدا»، موضحة أنها كتبت شيكا بمبلغ مليون جنيه لتسوية
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أسما شريف منير تبكي بعد إهانة الشعراوي: «مش هقول متطرف تاني»

بكاء وانفعال شديد سيطر على أسما شريف منير، خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت. وقالت "أسما" في تصريحاتها: "أنا اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، وطلعوا صور له وهو بيمثل دور ست.. أنا مش قادرة استوعب، أقسم بالله كنت بتكلم بمنتهى العفوية". أعربت "أسما"، عن صدمتها من كم الهجوم الذي تعرضت له بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلة: "عايزة أموت نفسي أني قلت كده، ولحد ما أموت مش هقول كلمة متطرف تاني.. أنا مش مصدقة اللي بيحصل".
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فيلم نجمة الصبح يفوز بـ«التانيت الذهبي» في أيام قرطاج السينمائية

فاز فيلم نجمة الصبح، للمخرج جود سعيد، بـ«التانيت الذهبي» لجائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بـ«أيام قرطاج السينمائية»، إذ حضر حفل ختام المهرجان صناع الفيلم المخرج «جود سعيد، والنجوم أحمد الأحمد، حسين عباس، سارة وناديا صدقي»، وخلال فعاليات المهرجان حصل الفيلم على 3 عروض كاملة العدد بجانب ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور والنقاد.
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أسما شريف منير تعتذر: الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي

أعادت أسما شريف منير، تنشيط صفحتها فيسبوك، مجددا، بعد أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له اليوم الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل، إذ قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامى على إنى أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".
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أول تعليق من سمية الخشاب بعد الحكم بسجنها 3 سنوات

علقت النجمة سمية الخشاب على حصول طليقها الفنان أحمد سعد على حكم بسجنها لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، قائلة: «اتنازلت كتير ومش هسيب حقي منه أبدا»، موضحة أنها كتبت شيكا بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما، مضيفة أنه اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق ونفقتها نظرًا لعدم قدرته على دفعها، وبناءً عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يتم صرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك.
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أصالة ترد على شائعة طلاقها: صان عشرتي وتحمل انشغالي

علقت الفنانة أصالة على الشائعات المتداولة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد طلاقها من المخرج طارق، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبى أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان الناس اثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا".
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