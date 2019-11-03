أحمد سعد ردا على حبس سمية: سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أحمد سعد

رد الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بإنستجرام على هجوم الفنانة سمية الخشاب عليه مؤخرًا، بسبب الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات بتهمة شيك بدون رصيد، حيث كتب: "رغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب التي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر، أوضح فقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية، إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام، وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة".

وتابع: "ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون". وكانت قد علقت الفنانة سمية الخشاب على الحكم قائلة: «اتنازلت كتير ومش هسيب حقي منه أبدا»، موضحة أنها كتبت شيكا بمبلغ مليون جنيه لتسوية