إرهاب

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الإرهابي بشمال شرق مالي

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
داعش
داعش
تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال مالي الهجوم الإرهابي، الذي استهدف جنود ماليين وفرنسيين أمس الأول الجمعة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع النيجر، ما أسفر عن مقتل 54 شخصا من بينهم 53 جنديا. وقال تنظيم الدولة الإسلاميّة - في بيان عبر تطبيق "تلغرام" - "استهدف جنود الخلافة رتل آليات للقوّات الفرنسيّة بالقرب من قرية إنديليمان بمنطقة ميناكا شمال شرق مالي بتفجير عبوة ناسفة". وأضاف "كما استهدف الجيش المالي في المنطقة نفسها، مما أسفر عن مقتل 49 جنديا، مشيرا إلى تسجيل اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة".
وكان الجيش المالي قد أفاد بأن وحدة تابعة له في ولاية منينكا شمال البلاد تعرضت لهجوم من قبل ارهابيين، مما أسفر عن مقتل العشرات.. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المالية الوزير يحيي سنقاري، في بيان رسمي"، "إن وحدة عسكرية من الجيش المالي تعرضت لهجوم إرهابي مما تسبب في مقتل العسكريين وإصابة العديد من الجرحى،
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أبو بكر البغدادي

داعش يعين الإرهابي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، اليوم الخميس، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، وأكد التنظيم الإرهابي مقتل زعيمه البغدادي في أعقاب غارة أمريكية، وكذلك مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، لافتا إلى أنه تم تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم زعيم التنظيم الجديد.. وكان البغدادي المطلوب الأول في العالم، ورصدت أمريكا مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه، إذ يعتبر مسؤولا عن جرائم وحشية عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة، وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتله،
أبو بكر البغدادي

من هو عبدالله قرداش خليفة البغدادي في قيادة داعش؟

من الواضح أن ما تبقى لتنظيم داعش، هو عدم الاعتراف بمقتل زعيمه، أبي بكر البغدادي، الذي توفي في غارة شنتها القوات الأمريكية في شمال سوريا يوم السبت، وهو الأمر الذي قد يطيل أمد الاستقرار على خليفة جديد لقيادة التنظيم الإرهابي. في هذه المرحلة المبكرة، ليس من الواضح هوية الشخص الذي سيخلف البغدادي، وإن كان عبدالله قرداش، رفيقه والباحث الديني ذو الخبرات الطويلة، هو المرشح الرئيس لتولي مهام قيادة التنظيم الإرهابي الأشهر والأكثر تأثيرًا على الساحة السياسية في السنوات الماضية.
عناصر-ارهابية (4)

الداخلية: مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش. وكانت معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر والعثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، عبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.
حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
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انفجار في بوركينا فاسو - أرشيفية

16 قتيلا حتى الآن.. هجوم دموي على مسجد في بوركينا فاسو

شن مسلحون، هجوما على مسجد في شمال بوركينا فاسو، نتج عنه مقتل 16 شخصا وإصابة اثنان بجروح بالغة، وأوضح مصدر أمني، اليوم السبت، أن مسلحون هاجموا المسجد الكبير في سالموسي يوم الجمعة بين الساعة 19,00 و20,00، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل"، موضحا أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فورا، بينما مات 3 آخرين في وقت لاحق بسبب تأثرهم بالجروح التي لحقت بهم، لافتا إلى أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، وكشف أحد سكان بلدة "جوروم جوروم" القريبة من موقع المسجد، أن سكان سالموسي فروا من منازلهم بعد الهجوم، بحسب العربية.
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