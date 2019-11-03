تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم الإرهابي بشمال شرق مالي

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

داعش

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال مالي الهجوم الإرهابي، الذي استهدف جنود ماليين وفرنسيين أمس الأول الجمعة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع النيجر، ما أسفر عن مقتل 54 شخصا من بينهم 53 جنديا. وقال تنظيم الدولة الإسلاميّة - في بيان عبر تطبيق "تلغرام" - "استهدف جنود الخلافة رتل آليات للقوّات الفرنسيّة بالقرب من قرية إنديليمان بمنطقة ميناكا شمال شرق مالي بتفجير عبوة ناسفة". وأضاف "كما استهدف الجيش المالي في المنطقة نفسها، مما أسفر عن مقتل 49 جنديا، مشيرا إلى تسجيل اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة".

وكان الجيش المالي قد أفاد بأن وحدة تابعة له في ولاية منينكا شمال البلاد تعرضت لهجوم من قبل ارهابيين، مما أسفر عن مقتل العشرات.. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المالية الوزير يحيي سنقاري، في بيان رسمي"، "إن وحدة عسكرية من الجيش المالي تعرضت لهجوم إرهابي مما تسبب في مقتل العسكريين وإصابة العديد من الجرحى،