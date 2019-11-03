ننشر تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية في شركات قطاع الأعمال

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال، موضحًا أنها تمت على 3 محاور للعمل، الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير وضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار.
وأشار توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر، إلى تعديل القانون رقم 203، موضحًا أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام وأن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص، بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيارة الشفافية.
وحول قطاع الغزل والنسيج، قال إن هناك 48 خاسرة أكلت رأس مال 16 مليار بخلاف 42 مليار أخرى، موضحا أنه تم ضخ 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك 44 مليار جنيه مديونيات لقطاع الغزل والنسيج.وتساءل وزير قطاع الأعمال: "كيف لشركات خاسرة أن تصرف الأرباح والمكافأة"، مضيفا: "العمال
وحول قطاع الغزل والنسيج، قال إن هناك 48 خاسرة أكلت رأس مال 16 مليار بخلاف 42 مليار أخرى، موضحا أنه تم ضخ 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك 44 مليار جنيه مديونيات لقطاع الغزل والنسيج.
وتساءل وزير قطاع الأعمال: "كيف لشركات خاسرة أن تصرف الأرباح والمكافأة"، مضيفا: "العمال لهم حقوق ولكن تصرف بعد مراجعة لوائح العمل والصرف وبعد مراجعة الأرباح، وكشف عن تقييم من يديروا شركات الغزل والنسيج لافتا إلى تقييم 119 مديرًا ومن رفض الخضوع للتقييم ترك مكانه.
وشرح الوزير، أيضا تفاصيل تجربة التحول الرقمي وكذلك ميكنة نظم المناقصة على أن يتم الإنجاز في أقل من سنتين، مضيفًا: "ندرب العاملين بما يساعدهم على التطبيق وتم إجراء ورش عمل داخل الشركات".
وأضاف: "أجبرنا الشركات القابضة أن يكون هناك وحدات مركزية للتسويق بشكل مركزي من خلال الشركة القابضة التسويق بطريقة مركزية".
وشهد الاجتماع انتقادات بسبب عدم حل مشكلات الفلاح فيما يتعلق بالقطن، وقال الوزير، إن هناج 11 محلج تحلج أضعاف ما يتم إنتاجه من القطن، موضحًا أن اللجنة الحكومية الثلاثية المشكلة من وزارات قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بمستوى الأقطان ورفع قيمتها المُضافة بما يرفع سعرها، ترفع تقرير دوري لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وقال، إن وزارة قطاع الأعمال قامت بشراء كل الأقطان بالسعر العادل بمبلغ 2100 للقنطار، موضحًا أن شركات القطاع الخاص امتنعت لاعتراضها على السعر وقالت إنه سعر مرتفع حتى بعد تخفيضه لـ1800 جنيه، مضيفا: "تم شراء 100? من الأقطان وشركات التجارة لم تشتري قنطار واحد في الفيوم وبني سويف"، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت 700 مليون جنيه تدريب العمالة على تشغيل هذه الماكينات الجديدة للشركات وأن كل ما حدث استهدف تم رفع قيمة القطن وهذا لن يحدث إلا بعد اكتمال المنظومة".