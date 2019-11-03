ننشر تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية في شركات قطاع الأعمال

تحرير:أحمد جاد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

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كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال، موضحًا أنها تمت على 3 محاور للعمل، الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير وضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار. وأشار توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر، إلى تعديل القانون رقم 203، موضحًا أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام وأن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص، بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيارة الشفافية.

وحول قطاع الغزل والنسيج، قال إن هناك 48 خاسرة أكلت رأس مال 16 مليار بخلاف 42 مليار أخرى، موضحا أنه تم ضخ 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك 44 مليار جنيه مديونيات لقطاع الغزل والنسيج.وتساءل وزير قطاع الأعمال: "كيف لشركات خاسرة أن تصرف الأرباح والمكافأة"، مضيفا: "العمال