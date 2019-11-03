«إسكان النواب» توافق على زيادة رسم التظلم إلى 2000 جنيه

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

النواب

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع قانون الحكومة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوي الشأن علي قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنية بدلاً من 100 جنيه بالقانون الحالي. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المقدم من الحكومة، بعدما توافق أعضاء اللجنة على أن يكون الرسم بما لا يتجاوزر 2000 جنيهاً بدلاً من 5000 جنيه كما ورد في مشروع قانون الحكومة.

ووافقت اللجنة على جواز تقدم ذوي الشأن، تظلم من قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك خلال مدة 60 يوماً من تاريخ استلام الإخطار، بدلاً من المدة المحددة سابقاً بالقانون (30 يوم).وأيد النواب تعديل الفقرة الأولي من المادة الخامسة على أن يكون الرسم 2000 جنيه فقط وليس