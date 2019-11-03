رئيس البرلمان يُهدد النواب: «هعملكم بصمة انصراف»

تحرير:أحمد جاد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

علي عبد العال

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها. واستنكر عبد العال، قيام بعض النواب، بتوقيع حضور الجلسة والانصراف عن استكمال أعمالها، مطالبا الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور. وقال علي عبد العال: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".

ويأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على 4 مشروعات قوانين سبق وأن انتهى من مناقشتها، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن