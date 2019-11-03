بسبب غياب مدبولي.. البرلمان يؤجل فرض حالة الطوارئ

تحرير:أحمد جاد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

النواب

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، لحين وصول رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض القرار على المجلس. وتلا مقرر الجلسة قرار رئيس الجمهورية، على الجلسة العامة، إلا أنه تم تأجيل المناقشة لحين وصول رئيس الحكومة، حيث أوضح الدكتور علي عبد العال، أن رئيس مجلس الوزراء، مرتبط بموعد وسيحضر للمجلس.

وشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ