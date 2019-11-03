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الدولار يتراجع في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
الدولار
الدولار
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرش واحد فقط أيضا، ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع،
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عمرو-نصار-وزير التجارة (2)

نصار: 700 مليون دولار تراجعا في عجز الميزان التجاري

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الأمر الذى أسهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، جاء ذلك اليوم خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.
فرع-شركة-اورنج (2)

تنظيم الاتصالات: «اورنج» أسرع شبكة نقل بيانات في مصر

تفوقت "اورنج مصر" على جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر من حيث سرعة نقل البيانات وخدمات الإنترنت، بعد أن حققت أعلى معدلات تحميل للبيانات عبر الشبكة في الاختبارات التي أجراها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات في سبتمبر الماضي. سرعة نقل البيانات هي الميزة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات في الاتصالات والإنترنت. وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجمعة الماضي، تفوقا ملحوظا لسرعة خدمات نقل البيانات التي تقدمها "اورنج مصر" في الأغلبية العظمى من محافظات الجمهورية.
جمارك-السيارت

6.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر العاشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 6 مليارات و268 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و671 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأشار في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى الإفراج عن 11.948 ألف سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 4.625 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل نحو 1.157 مليار جنيه ضرائب ورسوما عنها.
السيسى

السيسي: 78 مليار دولار إجمالي تدفقات النقد الأجنبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تدفقات النقد الأجنبي ارتفعت لتبلغ 78 مليار دولار في عام 2018- 2019 مقارنة بـ61 مليار دولار في عام 2007- 2008 بنسبة نمو 28%، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعد أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف السيسي أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية للمضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
الدولار (2)

الدولار ينخفض في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنوك وEGBANK أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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