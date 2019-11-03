الدولار يتراجع في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

الدولار

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرش واحد فقط أيضا، ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع،