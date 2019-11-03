6.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

جمارك السيارات

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر العاشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 6 مليارات و268 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و671 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأشار في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى الإفراج عن 11.948 ألف سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 4.625 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل نحو 1.157 مليار جنيه ضرائب ورسوما عنها.

وقال نجم إن عددًا كبيرًا من السيارات الملاكي استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من 2.349 مليار جنيه. وأشار نجم إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1427 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيا بقيمة 642 مليون جنيه خلال