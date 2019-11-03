6.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
جمارك السيارات
أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر العاشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 6 مليارات و268 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و671 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها.
وأشار في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى الإفراج عن 11.948 ألف سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 4.625 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل نحو 1.157 مليار جنيه ضرائب ورسوما عنها.
وقال نجم إن عددًا كبيرًا من السيارات الملاكي استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من 2.349 مليار جنيه.
وأشار نجم إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1427 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيا بقيمة 642 مليون جنيه خلال
وقال نجم إن عددًا كبيرًا من السيارات الملاكي استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من 2.349 مليار جنيه.
وأشار نجم إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1427 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيا بقيمة 642 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل 155 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 38 مليون جنيه.
وأضاف أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 922 رسالة قطع غيار سيارات خلال أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 1.01 مليار جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 118 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.