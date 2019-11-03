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البرلمان يوافق على قانون الكيانات الإرهابية

تحرير:أحمد جاد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
النواب
النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة. وأكد التقرير، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي "قائمة الكيانات الإرهابية" لإدراج الكيانات الإرهابية عليها، مثل الجمعيات والمنظمات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
والثانية تسمي "قائمة الإرهابيين" لإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة.والتصدي لكل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين هو عمل جماعي مؤسسي يتطلب إتحاد المؤسسات والجهات وحشد كل الهمم وكافة الجهود للسيطرة علي تلك العناصر التي
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب

«قوى عاملة النواب» توافق مبدئيا على رفع مرتبات متضرري التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة. وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
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رئيس البرلمان يُشكل لجنة لبحث طلبات إحاطة النواب

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة، برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها من الأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب، للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار. وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات، مشيرا إلى أن النواب تساءلوا في الطلبات التي تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها، معالجتها في الزراعة والشرب.
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البرلمان يوافق مبدئيا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد ، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون "حماية البيانات الشخصية". وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
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«قوى عاملة البرلمان» توافق على تعديل قانون الخدمة المدنية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين" من جديد، بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
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جبالى-المراغى-عضو-مجلس-النواب-03

«قوى عاملة البرلمان» توافق على تعديل قانون الخدمة المدنية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين" من جديد، بعد أن تم غلقه نهائيا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
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وزير قطاع الأعمال: «التجار رفضوا شراء القطن بالوجه القبلي»

كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن امتناع التجار وشركات القطاع الخاص عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلى، قائلا: "التجار امتنعوا عن شراء قنطار واحد من أقطان الوجه القبلى وشركات قطاع الأعمال هى اللى اشترت المحصول بالكامل". وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جزء كبير من مُشكلات محصول القطن يأتى من "الجلابين" الذين يعملون بجمع محصول القطن من المزارعين وشرائه بأقل الأسعار، قائلا: "رصدنا حالات غش كثيرة وقررنا الاستلام مباشرة من المزارع، وذلك تنظيم مزادات بسعر مرتبط بمتوسط أسعار الأقطان العالمية وبدأنا بـ2100 جنيه للقنطار".
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بسبب غياب مدبولي.. البرلمان يؤجل فرض حالة الطوارئ

أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، لحين وصول رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض القرار على المجلس. وتلا مقرر الجلسة قرار رئيس الجمهورية، على الجلسة العامة، إلا أنه تم تأجيل المناقشة لحين وصول رئيس الحكومة، حيث أوضح الدكتور علي عبد العال، أن رئيس مجلس الوزراء، مرتبط بموعد وسيحضر للمجلس.
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رئيس البرلمان يُهدد النواب: «هعملكم بصمة انصراف»

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها. واستنكر عبد العال، قيام بعض النواب، بتوقيع حضور الجلسة والانصراف عن استكمال أعمالها، مطالبا الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور. وقال علي عبد العال: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".
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