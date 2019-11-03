سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

العاصفة «إيميلي» تحرم 100 ألف أسرة من الكهرباء بفرنسا

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
برج إيفيل
برج إيفيل
أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية أن نحو 100 ألف أسرة حرمت من الكهرباء صباح اليوم الأحد، في جنوب غربي فرنسا؛ وذلك نتيجة لهطول الأمطار بغزارة وهبوب الرياح الشديدة بسبب العاصفة "إيميلي". وقالت الشركة حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، "إن الإدارات الرئيسة المعنية التي ضربت من العاصفة، هي "بيرينيه أتلانتيك، ولاندز، وجيروند، ودوردوني". وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد حذرت منذ يومين من العاصفة "إيميلي"، قائلة إنها ستضرب ساحل المحيط الأطلسي فجر السبت وتستمر حتى الأحد.
وأعلنت السلطات الفرنسية حالة كوارث طبيعية في 186 بلدة جنوبي البلاد، وذلك جراء سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد في 22 و 23 أكتوبر الجاري.وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أن اعتراف الدولة بذلك سيؤدي إلى دفع تعويضات استثنائية لضحايا هذه الظروف الجوية السيئة، والتي تسببت في الفيضانات والانهيارات الطينية.كانت
اقرأ المزيد
هجوم-انتحارى-فى-مالى (1)

مقتل 49 جنديا في هجوم استهدف موقعا عسكريا بـ«مالي»

قال الجيش المالي، إن 49 من عسكرييه قتلوا على يد مسلحين هاجموا، موقعا للجيش شمال شرق البلاد، إذ جاء في بيان نشرته قيادة القوات المسلحة الوطنية: «أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة إنديليمان بالقرب من حدود النيجر أسفر عن مقتل 49 جنديا وإصابة 3 آخرين بجروح، بالإضافة إلى تدمير عدد من المركبات العسكرية واستيلاء المهاجمين على عدد آخر منها إضافة إلى إصابة 3 آخرين بجروح، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أعادت السيطرة على الوضع، دون أن تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
5

زوجة ملك ماليزيا السابق ترد على رفض نسب طفلها بصورة

كتبت أوكسانا فوفودينا، ملكة الجمال الروسية، فصلًا جديدًا من خلافها مع طليقها، وذلك بعدما نشرت صورة لطفلها الذي يرفض ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، الاعتراف به ويشكك في نسبه إليه، ما أثار أزمة واضحة بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية. وأكدت أوكسانا خلال حديثها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطفل يشبه ملك ماليزيا السابق، مشيرة إلى أنه يملك نفس المظهر الآسيوي، ما يتنافى مع رفض محمد الخامس الاعتراف بنسب الطفل له خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية انفصالهما.
الصين-وأمريكا

«التجارة العالمية» تمنح الصين ورقة ضغط لهزيمة ترامب

أعطت منظمة التجارة العالمية الصين، الضوء الأخضر لفرض عقوبات على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وذلك ضمن الحرب التجارية المستمرة بين البلدين، وهو قرار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة غضب إدارة ترامب تجاه المنظمة الدولية. ويعد هذا القرار نهائيا في قضية رفعتها الصين ضد الولايات المتحدة قبل نحو ست سنوات، نشأت عن فرض ضرائب على أكثر من 40 سلعة صينية رخيصة الثمن خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلا أن ذلك قوبل باتخاذ مسارات قانونية لبكين حيال الإجراءات الأمريكية.
-سيرجي-لافروف

لافروف: أمريكا ترفض مناقشة مقترح روسيا المتعلق بمنع عسكرة الفضاء

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة ترفض مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، المتعلق بمنع عسكرة الفضاء الخارجي. وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت: "إن الولايات المتحدة بمفردها تقريبًا ترفض بدء محادثة حول الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، لمنع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي".
اقرأ المزيد من الأخبار
برج-ايفل (1)

فرنسا تعلن حالة الكوارث الطبيعية في 186 بلدية جنوب البلاد

أعلنت السلطات الفرنسية حالة كوارث طبيعية في 186 بلدة جنوبي البلاد، وذلك جراء سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد في 22 و 23 أكتوبر الجاري. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن اعتراف الدولة بذلك سيؤدي إلى دفع تعويضات استثنائية لضحايا هذه الظروف الجوية السيئة، والتي تسببت في الفيضانات والانهيارات الطينية. كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في 18 أكتوبر عام 2018 حالة الكوارث الطبيعية في 126 بلدية تابعة لإقليم "أود" جنوب البلاد؛ عقب هطول الأمطار والسيول في تلك المناطق، ما أسفر عن مصرع 14 شخصا، وإصابة 75 آخرين، وارتفاع منسوب المياه في وادي "أود"؛ ليصل إلى مستوى قياسي يقترب من 7 أمتار.
القوات-البحرية-المصرية

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية (حلايب)، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.
سقوط -في -الاسكندرية

تضررت من الأمطار.. 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق بالإسكندرية

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، توفير دعم مالي بقيمة 700 مليون جنيه لدعم 7 مناطق هى الأكثر احتياجا، لتجهيز البنية التحتية بها وإمدادها بخدمة الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء ورصفها، على أن يتم بدء العمل خلال شهرين، جاء ذلك اجتماع موسع ضم ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لعرض كل أوجة الدعم للأهالي المتضررين جراء ما تعرضت له المحافظة من أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، نتج عنها أضرار في بعض المناطق، إذ أكد المحافظ "أننا جميعا مسئولون عن تخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا في بعض المناطق بسبب نوة الأمطار".
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

طلب إحاطة بشأن إسقاط ديون الفلاحين وأصحاب المزارع

تقدمت هيام حلاوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة الأراضي الزراعية والصحراوية ما يثقل كاهل الفلاح المصري، قائلة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من خطاب على أولوية قطاع الزراعة وتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية، إلا أنه لا يتم الاستجابة لمطالب الفلاحين بشأن تيسيرات توصيل التيار الكهربائي لأراضيهم، لتحقيق التوسع الزراعي والإنتاج والاستغناء عن ماكينات الديزل المرهقة للفلاحين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected].org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]