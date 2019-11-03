العاصفة «إيميلي» تحرم 100 ألف أسرة من الكهرباء بفرنسا

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

برج إيفيل

أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية أن نحو 100 ألف أسرة حرمت من الكهرباء صباح اليوم الأحد، في جنوب غربي فرنسا؛ وذلك نتيجة لهطول الأمطار بغزارة وهبوب الرياح الشديدة بسبب العاصفة "إيميلي". وقالت الشركة حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، "إن الإدارات الرئيسة المعنية التي ضربت من العاصفة، هي "بيرينيه أتلانتيك، ولاندز، وجيروند، ودوردوني". وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد حذرت منذ يومين من العاصفة "إيميلي"، قائلة إنها ستضرب ساحل المحيط الأطلسي فجر السبت وتستمر حتى الأحد.

وأعلنت السلطات الفرنسية حالة كوارث طبيعية في 186 بلدة جنوبي البلاد، وذلك جراء سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد في 22 و 23 أكتوبر الجاري.وذكر راديو "فرنسا الدولي"، أن اعتراف الدولة بذلك سيؤدي إلى دفع تعويضات استثنائية لضحايا هذه الظروف الجوية السيئة، والتي تسببت في الفيضانات والانهيارات الطينية.كانت