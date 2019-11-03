رئيس البرلمان يُشكل لجنة لبحث طلبات إحاطة النواب

تحرير:أحمد جاد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

عبد العال

قرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة، برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها من الأدوات الرقابية التي تقدم بها النواب، للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار. وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات، مشيرا إلى أن النواب تساءلوا في الطلبات التي تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها، معالجتها في الزراعة والشرب.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن أزمة الامطار، موجودة كل عام والبرلمان كل سنة يخاطب الحكومة بشانها، ولكن الحكومة لسبب أو لآخر لا تقوم بالإجراءات المناسبة.وتابع عبد العال: "متحدث الحكومة عندما علق على الأمر غابت عنه السياسة وليته ما تكلم رغم أن حديثه من حيث المضمون صحيح ولكن يجب أن نضع في الحسبان تطيب