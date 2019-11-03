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بعد البيضاء والسوداء| نون تطلق الجمعة الصفراء في مصر

«نون. كوم» تطلق عروض «الجمعة الصفراء»، بدءا من يوم 24 نوفمبر الجاري حتى نهاية الشهر، وذلك خلال موسم الخصومات الشهير عالميا باسم «الجمعة السوداء»
تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
نون. كوم
نون. كوم
بعد أقل من عام منذ انطلاقه في مصر، أعلن موقع وتطبيق "نون. كوم" (Noon) للتجارة الإلكترونية عن إطلاق عروض "الجمعة الصفراء"، خلال موسم الخصومات الشهير عالميا باسم "الجمعة السوداء" (Black Friday)، الذي يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام. تبدأ عروض "الجمعة الصفراء" على منصة "نون. كوم" يوم 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة أسبوع كامل، أي حتى نهاية الشهر، وتتضمن الجمعة الصفراء تخفيضات تصل إلى 80% على مختلف المنتجات بحسب بيان للشركة، بما في ذلك الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء ومستلزمات الأطفال والبقالة وغير ذلك.
ويقول مصطفى هنداوي، مدير عام نون مصر: «نظرا لأنها المرة الأولى التي تطلق فيها شركة نون. كوم عروض الجمعة الصفراء في مصر، نعد عملاءنا بأسعار تنافسية ستكون الأقوى من نوعها في السوق المصرية خلال موسم التخفيضات، سواءً بالمقارنة مع المنافسين المحليين أو بالمقارنة مع العروض التي نقدمها على منصتنا طوال
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