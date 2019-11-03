بعد البيضاء والسوداء| نون تطلق الجمعة الصفراء في مصر

«نون. كوم» تطلق عروض «الجمعة الصفراء»، بدءا من يوم 24 نوفمبر الجاري حتى نهاية الشهر، وذلك خلال موسم الخصومات الشهير عالميا باسم «الجمعة السوداء»

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

بعد أقل من عام منذ انطلاقه في مصر، أعلن موقع وتطبيق "نون. كوم" (Noon) للتجارة الإلكترونية عن إطلاق عروض "الجمعة الصفراء"، خلال موسم الخصومات الشهير عالميا باسم "الجمعة السوداء" (Black Friday)، الذي يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام. تبدأ عروض "الجمعة الصفراء" على منصة "نون. كوم" يوم 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة أسبوع كامل، أي حتى نهاية الشهر، وتتضمن الجمعة الصفراء تخفيضات تصل إلى 80% على مختلف المنتجات بحسب بيان للشركة، بما في ذلك الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء ومستلزمات الأطفال والبقالة وغير ذلك.

ويقول مصطفى هنداوي، مدير عام نون مصر: «نظرا لأنها المرة الأولى التي تطلق فيها شركة نون. كوم عروض الجمعة الصفراء في مصر، نعد عملاءنا بأسعار تنافسية ستكون الأقوى من نوعها في السوق المصرية خلال موسم التخفيضات، سواءً بالمقارنة مع المنافسين المحليين أو بالمقارنة مع العروض التي نقدمها على منصتنا طوال

لماذا "نون. كوم"؟

ويقول مصطفى هنداوي، مدير عام نون مصر: «نظرا لأنها المرة الأولى التي تطلق فيها شركة نون. كوم عروض الجمعة الصفراء في مصر، نعد عملاءنا بأسعار تنافسية ستكون الأقوى من نوعها في السوق المصرية خلال موسم التخفيضات، سواءً بالمقارنة مع المنافسين المحليين أو بالمقارنة مع العروض التي نقدمها على منصتنا طوال العام، إذ نستعد لإطلاق خدمة التقسيط، كما أن لدينا العديد من المفاجآت والهدايا القيّمة لعملائنا أيضًا مع عروض ومنتجات حصرية على منصة نون. كوم".

تتمثل الميزة التنافسية الكبرى لمنصة "نون. كوم" في السوق المصرية في قدرتها على توصيل الطلبات في زمن يتراوح بين 24 و48 ساعة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، على منتجات "نون إكسبريس" الموجودة في مخازن الشركة، مع خطط قريبة لتعميم زمن التوصيل في جميع محافظات الجمهورية.



كما توفر منصة "نون. كوم" خدمة الشحن المجاني لعملائها ممن يقومون بشراء منتجات تتجاوز قيمتها 250 جنيها مصريا، أما أصحاب الطلبات بقيمة أقل من الـ250 جنيها فتمنحهم منصة نون. كوم سعر شحن ثابتا، 15 جنيها، أيا كان موقعهم داخل جمهورية مصر العربية.





أيضًا تتيح منصة نون. كوم لعملائها طرق دفع مختلفة تشمل الدفع نقدًا عند الاستلام أو باستخدام البطاقة الائتمانية على الموقع أو التطبيق.





ماذا نعرف عن "نون. كوم"؟

نون. كوم في مصر

بدأت شركة "نون. كوم" أعمالها في مصر في فبراير الماضي، بعد أقل من عامين على انطلاقها في كل من الإمارات والسعودية نهاية عام 2017، وكانت منصة نون. كوم قد تأسست على يد رجل الأعمال محمد العبار، مؤسس مجموعة شركات إعمار العقارية، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين الخليجيين، باستثمار أولي بلغت قيمته مليار دولار أمريكي، بهدف دعم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن أداء الشركة في السوق المصرية، يقول هنداوي: "جذبت نون. كوم حتى الآن ما يزيد على 90% من إجمالي العلامات التجارية الموجودة في مصر من مختلف الأقسام"، ويعني ذلك أن شركة نون. كوم ستفتح المجال لمزيد من المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية في مصر، والتي ستصب بدورها في صالح المستهلك المصري.



وعن أسباب اختيار "نون. كوم" لدخول السوق المصرية، يقول طارق فاضل، نائب المدير التنفيذي للشركة: "نرى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر ينبئ بفرصة كبيرة للنمو، إذ إنه لا يتجاوز 2% من حجم التجارة الكلي محليا".



ويتابع فاضل: "نحن متحمسون للغاية لبدء رحلة التعاون بين منصة نون. كوم وتجار التجزئة لخدمة مختلف العملاء في مصر، حيث إننا نوفر حلول تجارة إلكترونية متكاملة تشمل بوابة دفع آمنة طورناها خصيصًا بهدف حماية بيانات المستخدمين، وخدمات لوجيستية تشمل أسطول سيارات وخمسة مخازن ومراكز شحن على مستوى أنحاء الجمهورية لاستيعاب كميات هائلة من البضائع التي نشتريها ضمن منتجات نون إكسبريس، لنضمن سرعة توصيلها للعميل فور طلبها ونوفر بذلك تجربة شراء مميزة ومريحة على كل المستويات".



ويضيف فاضل: "نركز بشدة على السوق المصرية ونضعها على قائمة أولويات الشركة، إذ تشير تقارير صادرة مؤخرًا إلى أنها الدولة الرائدة عربيا من حيث معدلات النمو حيث تضم 48 مليون مستخدم للإنترنت في مصر تقل أعمارهم عن 30 عامًا ولديهم هاتف ذكي أو كمبيوتر، وهو ما يعكس فرصا هائلة لنمو شركة بحجم نون. كوم، لا سيما أن لدينا خبرة كبيرة في العمل بالتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، ونستطيع الجزم أننا مؤهلون كليا لإحداث طفرة في قطاع التجارة الإلكترونية في مصر".







التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط

ووفقا لتقارير مختلفة، تعد دولتا السعودية والإمارات أكبر سوقين من حيث إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في المنطقة. وتمثل منطقة الخليج العربي مع مصر 80% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بمعدلات نمو سنوية تزيد على 30%.



كما تؤكد تقارير صادرة مؤخرا أن من المتوقع أن ينمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مرتفعًا من 8.5 مليار دولار عام 2017.



ولعل تلك الأرقام هي المحفز الرئيسي لشركة نون. كوم للاستثمار المُوسع في الإمارات والسعودية وأخيرا مصر. وستدعم تلك الاستثمارات "نون. كوم" بأن تفتح مجالا واسعًا في سوق العمل المصرية لكل من يحظى بقدر حقيقي من الكفاءة ليكون جزءًا من كيان شركة نون. كوم، حيث عينت الشركة حتى الآن ما يزيد على 350 موظفًا مصريا من مختلف التخصصات ونحو 120 موظفا بنظام التعاقد المؤقت لتغطية مهام الجمعة الصفراء، حسب تصريحات فاضل.



وعن خطط شركة "نون. كوم" في مصر، يواصل فاضل حديثه قائلًا: "نخطط للتوسع بقوة في بلد الـ100 مليون نسمة، حيث إن المنافسة في السوق المصرية ليست بالسهلة على الإطلاق، فالمستهلك على قدر كبير من الوعي ويحتاج إلى جهد متواصل لتوفير توقعاته حيال الجودة وسرعة التوصيل والأسعار المميزة، خاصة من شركة بحجم شركتنا".





وركز فاضل على خطط الشركة نحو سرعة التوصيل قائلا: "تغطي شركتنا اللوجيستية الآن توصيل نحو 80% من شحناتنا، ونعمل على توسيع نسبة التغطية إلى 95% خلال 2020".



وتوفر نون. كوم كامل خدماتها اللوجيستية لصالح تجار التجزئة المتعاونين مع المنصة "لضمان وصول بضائعهم إلى المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية"، ويوضح فاضل: "هناك عدد هائل من تجار التجزئة في مصر يبحثون عن توسيع وجودهم على الإنترنت، وهو ما توفره لهم منصة نون. كوم، لتمكنهم من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، وتمنحهم فرصة أكبر لزيادة المبيعات والاستحواذ على حصة أكبر في قطاع التجارة الإلكترونية".