المنتخب الأولمبي يؤجل عودته إلى القاهرة

تحرير:كريم أحمد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، بناءً على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غدا للقاهرة للمبيت فيها والتدرب فى الاستاد الرئيسي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى، التى توجد فيها مصر، باستاد القاهرة الدولي. ومن