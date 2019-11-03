رياضة

المنتخب الأولمبي يؤجل عودته إلى القاهرة

تحرير:كريم أحمد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي
الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، بناءً على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غدا للقاهرة للمبيت فيها والتدرب فى الاستاد الرئيسي.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى، التى توجد فيها مصر، باستاد القاهرة الدولي. ومن
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شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
ميلان

ميلان يواجه لاتسيو في قمة خارج التوقعات بالكالتشيو

يحتضن ملعب "سان سيرو" اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره لاتسيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 65 مباراة مقابل 28 انتصارا للاتسيو، وانتهت 59 مواجهة بينهما بالتعادل، وسجل ميلان في تلك المباريات 240 هدفًا، واهتزت شباكه بـ171 هدفًا.
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أرسنال يقرب مورينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بات قريبا من العودة للتدريب في الدوري الإنجليزي من جديد وذلك عبر بوابة أرسنال، ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي، مدير الكرة في أرسنال، هذا الأسبوع، للتحدث عن إمكانية قيادته للجانرز خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو لمدير الكرة في أرسنال إنه معجب بالخطط التي يقومون بها في النادي لتطوير فريق الكرة. يذكر أن مورينيو سبق أن أشاد في تصريحات صحفية بتعاقد أرسنال هذا الموسم مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.
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مصر‎

مفاجآت مدوية في القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائيه التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأدي المنتخب مرانه على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة مساء اليوم الثلاثاء، بعدها تم الإعلان عن القائمة.
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (2)

شوقي غريب: هدفنا الرئيس هو التأهل للأولمبياد

وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الشكر إلى اتحاد الكرة، بعدما وفر له الأخير إقامة برنامج إعداد الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تقام خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد، قائلا: "لدي لاعبون جاهزون كثر، ولاعبون مازالوا محتاجين لتجهيز، لا يوجد لدينا خطة لعب ثابتة، سواء 4-4-2 أو 4-2-3-1، كل تلك مسميات، في الملاعب هناك متغيرات كثيرة، في آخر مباراتين جربنا لاعبين في أكثر من مركز، اللاعب المصري يحب الهجوم ولكن أريد من اللاعبين أن يعتادوا أشياء جديدة".
اجيرى-والجهاز-الفنى

هاني رمزي: سالجادو لم يكن له أي دور مع الفراعنة

قال هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة السابق، استبعد "كهربا" من قائمة أمم إفريقيا، نظرًا لتصرفاته مع المدربين، وتسببه في توتر دائم بالمعسكرات. وأضاف أنه أكد لأجيري قبل البطولة، ضرورة ضم كل من عبد الله جمعة ورمضان صبحي وكهربا ومصطفى محمد وعمرو السولية، لكن المدير الفني رفض اقتراحاته، مشيرًا إلى أنه توقع الخروج المبكر، خاصة أن الروح والجدية غابا عن المنتخب، باستثناء 4 لاعبين فقط، هم محمد الشناوي وطارق حامد ومحمود علاء وأحمد حجازي، بينما باقي اللاعبين "لم يكن لديهم أي إحساس بالمسؤولية".
المنتخب الأولمبي

وديًا.. المنتخب الأولمبي يتعادل مع جنوب إفريقيا

تعادل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني مع نظيره جنوب إفريقيا بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفراعنة عن طريق أحمد ياسر ريان فيما انتهى الشوط الثاني بنفس النتيجة واستطاع المنتخب المصري أن يحافظ على تقدمه بهدف دون رد.
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