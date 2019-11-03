أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

تحرير:كريم أحمد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

شوقي غريب

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.

وفي ما يلي نرصد أرقام شوقي غريب مع المنتخب الوطني، قبل انطلاق فعاليات البطولة: السن: 60 عامًا طريقة اللعب: 3 - 4 - 3 تاريخ التعيين: 23 يناير 2018 عدد مبارياته مع المنتخب: 11 مباراة فاز في 6 مباريات تعادل في 2 خسر 3 مباريات سجل 18 هدفًا استقبل 10 أهداف ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع منتخب مالي