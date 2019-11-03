تنظيم الاتصالات: «اورنج» أسرع شبكة نقل بيانات في مصر

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

اورنج مصر

تفوقت "اورنج مصر" على جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر من حيث سرعة نقل البيانات وخدمات الإنترنت، بعد أن حققت أعلى معدلات تحميل للبيانات عبر الشبكة في الاختبارات التي أجراها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات في سبتمبر الماضي. سرعة نقل البيانات هي الميزة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات في الاتصالات والإنترنت. وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجمعة الماضي، تفوقا ملحوظا لسرعة خدمات نقل البيانات التي تقدمها "اورنج مصر" في الأغلبية العظمى من محافظات الجمهورية.

وحافظت "اورنج مصر" على مسافة كبيرة بينها وبين المنافسين بعد أن تصدرت اختبارات الأداء في نقل البيانات.وتصدرت أورنج شبكات المحمول بعد قياس أجراه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مستوى الجمهورية في سبتمبر الماضي وشمل ما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في مصر، والمقسمة إلى ما أكثر من