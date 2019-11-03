تنظيم الاتصالات: «اورنج» أسرع شبكة نقل بيانات في مصر
٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
اورنج مصر
تفوقت "اورنج مصر" على جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر من حيث سرعة نقل البيانات وخدمات الإنترنت، بعد أن حققت أعلى معدلات تحميل للبيانات عبر الشبكة في الاختبارات التي أجراها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات في سبتمبر الماضي.
سرعة نقل البيانات هي الميزة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات في الاتصالات والإنترنت.
وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجمعة الماضي، تفوقا ملحوظا لسرعة خدمات نقل البيانات التي تقدمها "اورنج مصر" في الأغلبية العظمى من محافظات الجمهورية.
وحافظت "اورنج مصر" على مسافة كبيرة بينها وبين المنافسين بعد أن تصدرت اختبارات الأداء في نقل البيانات.وتصدرت
أورنج شبكات المحمول بعد قياس أجراه
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على
مستوى الجمهورية في سبتمبر الماضي وشمل
ما يقرب من 23500 كيلو
متر من المناطق المأهولة بالسكان في مصر،
والمقسمة إلى ما أكثر من
وحافظت "اورنج مصر" على مسافة كبيرة بينها وبين المنافسين بعد أن تصدرت اختبارات الأداء في نقل البيانات.
وتصدرت
أورنج شبكات المحمول بعد قياس أجراه
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على
مستوى الجمهورية في سبتمبر الماضي وشمل
ما يقرب من 23500 كيلو
متر من المناطق المأهولة بالسكان في مصر،
والمقسمة إلى ما أكثر من 100 منطقة
وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية.
واستمر
تصدر "اورنج
مصر" فى
سرعة تحميل البيانات عبر التقارير التي
يصدرها الجهاز القومى للاتصالات منذ شهر
يوليو الماضي بعد تعاقده مع شركة “ROHDE
& SCHWARZ” "رود
أند شوارتز" الألمانية
والتي تعد من أكبر الشركات الدولية في
مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم،
لنقل خبرتها في الاختبارات والقياسات
المتطورة لخدمات الاتصالات.