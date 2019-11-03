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نصار: 700 مليون دولار تراجعا في عجز الميزان التجاري

تشتضيف مصر خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر الجارى ورشة عمل "صنع في أفريقيا" بهدف تعزيز التعاون الصناعى الأفريقى من خلال تحقيق التكامل الصناعى بين مصر والدول الأفريقية
تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
عمرو نصار
عمرو نصار
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الأمر الذى أسهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، جاء ذلك اليوم خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.
وقد شارك في الجلسة التي أدارها المهندس خالد أبو المكارم كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية.وأشار نصار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة وكافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك للمساهمة في وضع الرؤى والسياسات
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فرع-شركة-اورنج (2)

تنظيم الاتصالات: «اورنج» أسرع شبكة نقل بيانات في مصر

تفوقت "اورنج مصر" على جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر من حيث سرعة نقل البيانات وخدمات الإنترنت، بعد أن حققت أعلى معدلات تحميل للبيانات عبر الشبكة في الاختبارات التي أجراها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات في سبتمبر الماضي. سرعة نقل البيانات هي الميزة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات في الاتصالات والإنترنت. وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجمعة الماضي، تفوقا ملحوظا لسرعة خدمات نقل البيانات التي تقدمها "اورنج مصر" في الأغلبية العظمى من محافظات الجمهورية.
جمارك-السيارت

6.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر العاشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 6 مليارات و268 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و671 مليون جنيه ضرائب ورسوما عنها. وأشار في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى الإفراج عن 11.948 ألف سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 4.625 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل نحو 1.157 مليار جنيه ضرائب ورسوما عنها.
الدولار (1)

الدولار يتراجع في 7 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرش واحد فقط أيضا، ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
السيسى

السيسي: 78 مليار دولار إجمالي تدفقات النقد الأجنبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تدفقات النقد الأجنبي ارتفعت لتبلغ 78 مليار دولار في عام 2018- 2019 مقارنة بـ61 مليار دولار في عام 2007- 2008 بنسبة نمو 28%، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعد أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف السيسي أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية للمضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة.
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صادرات-تركيا للعراق

669 مليون دولار تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر

كشف تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 2019، بنسبة بلغت نحو 3%، إذ سجلت 19 مليارا و201 مليون دولار، مقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018. كما شهدت الواردات انخفاضا طفيفا مسجلة نحو 52 مليارا و399 مليون دولار خلال العام الجاري، في مقابل نحو 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بقيمة انخفاض بلغت نحو 176 مليون دولار.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مصري روسى لتصنيع الزيوت

شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة " المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت" وشركة "EFKO" الروسية لتصنيع الزيوت لإنشاء مشروع استثمارى ضخم في السوق المصرى في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية باستثمارات تصل الى 300 مليون دولار وبحجم أعمال متوقع يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات، حضر التوقيع النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية الروسى ونائبه وزير الزراعة الروسى والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.
عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

الحكومة: 4.5 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والهند

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 6-7 نوفمبر المقبل منتدى أعمال "غرب أسيا وشمال افريقيا" بمشاركة مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان، حيث يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دول غرب أسيا وشمال افريقيا في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية والاستثمارات والتعليم وتنمية المهارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومواد البناء والانشاءات ومشروعات التصنيع الغذائي والخدمات والنقل اللوجيستي .
صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4.2 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري 4.21 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 5.18 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 18.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2019، أن الصادرات انخفضت بنسبة 5.7%، حيث بلغت 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 2.35 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.
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