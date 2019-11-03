نصار: 700 مليون دولار تراجعا في عجز الميزان التجاري

تشتضيف مصر خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر الجارى ورشة عمل "صنع في أفريقيا" بهدف تعزيز التعاون الصناعى الأفريقى من خلال تحقيق التكامل الصناعى بين مصر والدول الأفريقية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

عمرو نصار

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الأمر الذى أسهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، جاء ذلك اليوم خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.

وقد شارك في الجلسة التي أدارها المهندس خالد أبو المكارم كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية.وأشار نصار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة وكافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك للمساهمة في وضع الرؤى والسياسات