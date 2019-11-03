نصار: 700 مليون دولار تراجعا في عجز الميزان التجاري
تشتضيف مصر خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر الجارى ورشة عمل "صنع في أفريقيا" بهدف تعزيز التعاون الصناعى الأفريقى من خلال تحقيق التكامل الصناعى بين مصر والدول الأفريقية
تحرير:أحمد البرماوي
٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
عمرو نصار
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، على أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فضلا عن تراجع قيمة الواردات الأمر الذى أسهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الواردات وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة،
جاء ذلك اليوم خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.
وقد شارك في الجلسة التي أدارها المهندس خالد أبو المكارم كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية.وأشار نصار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة وكافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك للمساهمة في وضع الرؤى والسياسات
وقد شارك في الجلسة التي أدارها المهندس خالد أبو المكارم كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية.
وأشار نصار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة وكافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك للمساهمة في وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وكشف، عن أن 40%من الواردات المصرية مدخلات إنتاج، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة بوزارة الإنتاج الحربى لتصنيع مدخلات إنتاج وطنية تفى باحتياجات الصناعة المصرية وتسهم في سد عجز الميزان التجارى، مؤكدًا في هذا الإطار على أهمية البرنامج الذى تنفذه الوزارة حاليا لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف زيادة نسبة المكونات المصنعة محليا وبما ينعكس إيجابا على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
جاء ذلك اليوم خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، وقد شارك في الجلسة التي أدارها المهندس خالد أبو المكارم كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية.
ونوه نصار، أنه لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال تحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى التعامل مع التصدير بجدية والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الاقليمية.
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ حاليًا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية، والتى تشمل أسواق "دول الكوميسا ودول اتفاقية أغادير والأسواق العربية والأسواق الأفريقية" من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالإضافة إلى دول وسط أسيا ودول الاتحاد الأوراسى.
وأكد أن تعزيز وتنمية الصادرات المصرية هدف قومى تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وأن التصدير يمثل إحدى الدعائم الأساسية للناتج القومى لمصر، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف وبالتعاون مع الوزارات المعنية تطوير منظومة النقل اللوجستى للأسواق المستهدفة وبصفة خاصة دول غرب أفريقيا.
جاء ذلك اليوم خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، وقد شارك في الجلسة التي أدارها المهندس خالد أبو المكارم كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية.
وأعلن نصار عن استضافة مصر خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر الجارى ورشة عمل فنية تحت عنوان "صنع في أفريقيا" تستهدف تعزيز التعاون الصناعى الأفريقى من خلال تحقيق التكامل الصناعى بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيرًا إلى أنه سيشارك في هذه الورشة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات الصناعة في عدد من الدول الأفريقية.