شلل مروري بطريق الفيوم إثر تصادم أتوبيس وميكروباص

٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

حادث تصادم - أرشيفية

شهد طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي حالة من التكدس المروري، اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب تابعة لهيئة النقل العام وسيارة ميكروباص وتحديدا بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام. البداية تعود إلى تلقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين أمام البوابة الأولى المواجهة لهضبة الأهرام المتاخمة للمنطقة الأثرية وسط وجود كثافات مرورية مرتفعة.

دفع اللواء محمود عبد الرزاق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعزيزات من رجال المرور بقطاع الغرب مدعومين بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث وتجنيب السيارة والحافلة نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات. انتقل العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، يرافقه النقيب عمرو الديباوي الضابط بقسم الهرم، إلى محل الحادث،

دفع اللواء محمود عبد الرزاق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعزيزات من رجال المرور بقطاع الغرب مدعومين بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث وتجنيب السيارة والحافلة نهر الطريق، والعمل على سحب الكثافات.



انتقل العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، يرافقه النقيب عمرو الديباوي الضابط بقسم الهرم، إلى محل الحادث، وتبين أنه في أثناء توقف حافلة ركاب "أتوبيس نقل عام" لإنزال بعض الركاب، اصطدمت بها سيارة ميكروباص بيضاء اللون من الخلف بسبب السرعة الزائدة.



حسب المعاينة الأولية تهشم الجزء الأمامي للميكروباص، ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون نقلوا إلى مستشفى الهرم، حالة أحدهم خطرة وتم إيداعه غرفة العناية المركزة.



