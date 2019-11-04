التوتر منافس لضغط الدم.. يسبب مشكلات في الرئة

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

التوتر والقلق

إذا قمت بمشاهدة اليوتيوب، ستجد ملايين الفيديوهات التي تعرض أضرار التوتر والاكتئاب، وإلى أي مدى تزداد حالات الوفاة نتيجة ذلك؛ لذا لا بد من وقفة مع النفس، حتى لا تجد نفسك تائهًا بين أمراض ليس لها آخر، وتوجد بعض الأعراض المصاحبة للتوتر؛ مثل التعب والإرهاق وعدم القدرة على التحمل واضطرابات النوم، والشعور بالفشل وأن الحياة كلها تقف أمامك. وبجانب ذلك توجد بعض المضاعفات التي ينبغي الالتفات إليها قبل أن تصل إلى أمراض بالغة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health 24".

أصبح يوجد منافس للقاتل الصامت "ضغط الدم"، وهو "التوتر"، واكتشف الخبراء بعض الأعراض الأخرى التي لا تعلم عنها: 1- فروة الرأس: تعوق هرمونات التوتر نمو الشعر، ما يؤدي إلى الإصابة بالصلع، وتفاقم قشرة الرأس. 2- آلام في الرأس: عندما تتعرض للتوتر، تؤدي التغيرات الكيميائية في دماغك إلى تقلص العضلات. 3- تلف البشرة: