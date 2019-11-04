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التوتر منافس لضغط الدم.. يسبب مشكلات في الرئة

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
التوتر والقلق
التوتر والقلق
إذا قمت بمشاهدة اليوتيوب، ستجد ملايين الفيديوهات التي تعرض أضرار التوتر والاكتئاب، وإلى أي مدى تزداد حالات الوفاة نتيجة ذلك؛ لذا لا بد من وقفة مع النفس، حتى لا تجد نفسك تائهًا بين أمراض ليس لها آخر، وتوجد بعض الأعراض المصاحبة للتوتر؛ مثل التعب والإرهاق وعدم القدرة على التحمل واضطرابات النوم، والشعور بالفشل وأن الحياة كلها تقف أمامك. وبجانب ذلك توجد بعض المضاعفات التي ينبغي الالتفات إليها قبل أن تصل إلى أمراض بالغة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health 24".
أصبح يوجد منافس للقاتل الصامت "ضغط الدم"، وهو "التوتر"، واكتشف الخبراء بعض الأعراض الأخرى التي لا تعلم عنها: 1- فروة الرأس: تعوق هرمونات التوتر نمو الشعر، ما يؤدي إلى الإصابة بالصلع، وتفاقم قشرة الرأس. 2- آلام في الرأس: عندما تتعرض للتوتر، تؤدي التغيرات الكيميائية في دماغك إلى تقلص العضلات. 3- تلف البشرة:
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لأول مرة.. علماء يكشفون «فضلات الدماغ» أثناء النوم

كشفت دراسة طبية هي الأولى من نوعها، ما يتخلص منه دماغ الإنسان حين يخلد إلى النوم، لأجل إراحة الجسم والمساعدة على مواصلته العمل، بشكل طبيعي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب ما نقل موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن السائل الدماغي الشوكي، يخضع لعملية شبيهة بالغسيل، من خلال عدة موجات، أثناء النوم، وهذا الأمر يؤدي إلى التخلص من أشياء تعادل الفضلات. ويقول الباحثون إن وظيفة النوم لا تقف عند إعادة تنشيط، وإنما تتيح المجال أمام إنجاز عملية "تنظيف" في دماغ الإنسان.
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زيادة هرمون التستوستيرون تعرضك لسرطان البروستاتا

الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة الخُمس، حيث تشير دراسة أجريت على آلاف الرجال إلى أن اثنين من الهرمونات التي تم التقاطها في فحص الدم البسيط، يمكنهما التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا. الرجال الذين لديهم المزيد من هرمون التستوستيرون في دمائهم، والذين تمت مقارنتهم بمن لديهم هرمون أقل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% لسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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التدخين و«شكل الوجه».. العلم يكشف التأثير المدمر

أسباب كثيرة تدفع المدخنين إلى الإقلاع عن هذه العادة، إلا أن العلماء أضافوا أخيرا، سببا جديدا قد يدعو البعض إلى ترك السجائر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وخلص باحثون في جامعة بريستول البريطانية، في دراسة جديدة، إلى أن التدخين بشراهة يمكن أن يسرع في غزو الشيخوخة لوجوه المدخنين، حسبما أوردت مجلة "نيوزويك" الأميركية. وقال فريق الباحثين إنه تتبع بيانات نحو نصف مليون شخص من المشاركين المتطوعين، من أجل فحص 1800 سمة لديهم، بغية معرفة مدى تأثرها بالتدخين.
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