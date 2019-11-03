رياضة

المصري البورسعيدي يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
تأهل فريق المصري البورسعيدي، إلى دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتمكن من التغلب على منافسه دي أور بطل سيشل الفوز بهدفين نظيفين، ضمن منافسات إياب دور الـ32 الثاني من كأس الكونفيدرالية، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية عصر اليوم الأحد، وحصل الفريق البورسعيدي على تذكرة التأهل لدور المجموعات بعدما حقق فوزًا سهلا في سيشل برباعية دون رد في جولة الذهاب.. وسجل أحمد جمعة هدفي المصري ليصبح الهداف التاريخي للمصري في إفريقيا برصيد 9 أهداف، كما أنه سجل 3 أهداف في الكونفيدرالية خلال الموسم الجاري.
جاء هدف اللقاء الأول في الدقيقة 21 بعد عرضية أرسلها فريد شوقي من خارج منطقة الجزاء أسكنها جمعة في الشباك. وأضاف جمعة الهدف الثاني للفريق البورسعيدي بعد متابعة تسديدة عمر كمال عبدالواحد سقطت من يد حارس كوت دي أور أمام جمعة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء. وأصبح المصري أول المتأهلين إلى دور المجموعات من
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توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
سون

إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ماريو بالوتيلي

بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على بريشيا الذي يضم بين صفوفه بالوتيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل إيدي سالسيدو، هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني، وقلص بالوتيلي الفارق لبريشيا، ليرفع فيرونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.
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بيراميدز (1)

بيراميدز في نزهة كروية ضد بطل تنزانيا بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره يانج إفريكانز، بطل تنزانيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويسعى بيراميدز في مباراة اليوم إلى تكرار الفوز على بطل تنزانيا، وتأكيد الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، خاصة أن مباراة الذهاب بتنزانيا انتهت بفوز البطل المصري بهدفين مقابل هدف، حيث يكفى بيراميدز الفوز أو التعادل بأي نتيجة حتى يضمن الصعود إلى دور المجموعات.
المصري‎ (6)

المصري في مهمة سهلة أمام بطل سيشل بالكونفيدرالية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مع نظيره كوت دى أور بطل سيشيل، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وتعد هذه المواجهة سهلة نسبيًا للفريق البورسعيدي، بعد الفوز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، أحرزها كل من محمود وادي، أحمد ياسر، أحمد جمعة، وأوستين أموتو، ويحتاج المصري للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل بشكل رسمي إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ممدوح عيد: بيراميدز قادر على تحقيق الكونفيدرالية

أعرب ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن سعادته بعد تحقيق فريق الكرة الفوز خارج دياره على حساب يانج أفريكانز التنزاني، مشيرا إلى أن الفريق ظهر بأداء قوي خلال مشاركاته الإفريقية. وفاز بيراميدز بهدفين مُقابل هدف على بطل تنزانيا في عقر داره، ضمن ذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، واقترب من بلوغ دور المجموعات بالبطولة القارية. وقال عيد في تصريحات صحفية، إنه فخور بكون بيراميدز أول فريق مصري يحقق الفوز في أول 3 مباريات خارج أرضه في مشاركاته بالبطولات الإفريقية، كما أنه واثق في قدرة فريقه على حصد اللقب القاري.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
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