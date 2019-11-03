المصري البورسعيدي يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

المصري البورسعيدي

تأهل فريق المصري البورسعيدي، إلى دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتمكن من التغلب على منافسه دي أور بطل سيشل الفوز بهدفين نظيفين، ضمن منافسات إياب دور الـ32 الثاني من كأس الكونفيدرالية، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الإسكندرية عصر اليوم الأحد، وحصل الفريق البورسعيدي على تذكرة التأهل لدور المجموعات بعدما حقق فوزًا سهلا في سيشل برباعية دون رد في جولة الذهاب.. وسجل أحمد جمعة هدفي المصري ليصبح الهداف التاريخي للمصري في إفريقيا برصيد 9 أهداف، كما أنه سجل 3 أهداف في الكونفيدرالية خلال الموسم الجاري.

جاء هدف اللقاء الأول في الدقيقة 21 بعد عرضية أرسلها فريد شوقي من خارج منطقة الجزاء أسكنها جمعة في الشباك. وأضاف جمعة الهدف الثاني للفريق البورسعيدي بعد متابعة تسديدة عمر كمال عبدالواحد سقطت من يد حارس كوت دي أور أمام جمعة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء. وأصبح المصري أول المتأهلين إلى دور المجموعات من