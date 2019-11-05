نظام الكيتو جيد ولكن.. اعرفي عيوبه

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

نظام الكيتو

أصبح نظام الكيتو منخفض الكربوهيدرات منتشرا بين الرجال والنساء، ولكن ظهرت له بعض الآثار الجانبية التي تأتي في مقدمتها رائحة الفم الكريهة، خاصة عند البدء به، وذلك بسبب زيادة الكيتون الموجود في البول والتنفس، الذي يجعل رائحة أنفاسك متغيرة. قالت سارة جارفيس ، المديرة السريرية لـ Patient.into: "رائحة التنفس الكريهة هي أحد الآثار الجانبية المعروفة لنظام الكيتو، فعلى الرغم أنه نظام غذائي مقيد للغاية، لكن من غير المفاجيء أن يكون له آثار جانبية أخرى، حيث شبه البعض رائحة النفس بالأسيتون - مزيل طلاء الأظافر".

ينصح أخصائيو نظام الكيتو يتنظيف الأسنان عدة مرات يوميا أو استخدام اللبان الخالي من السكر، كما أن هذا ليس هو التأثير الجانبي الوحيد الذي يسببه النظام الغذائي، حيث اشتكت النساء من تغير رائحة المهبل، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني. تتغير رائحة المهبل نتيجة إنتاج المزيد من المواد الكيميائية التي