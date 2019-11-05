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نظام الكيتو جيد ولكن.. اعرفي عيوبه

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
نظام الكيتو
نظام الكيتو
أصبح نظام الكيتو منخفض الكربوهيدرات منتشرا بين الرجال والنساء، ولكن ظهرت له بعض الآثار الجانبية التي تأتي في مقدمتها رائحة الفم الكريهة، خاصة عند البدء به، وذلك بسبب زيادة الكيتون الموجود في البول والتنفس، الذي يجعل رائحة أنفاسك متغيرة. قالت سارة جارفيس ، المديرة السريرية لـ Patient.into: "رائحة التنفس الكريهة هي أحد الآثار الجانبية المعروفة لنظام الكيتو، فعلى الرغم أنه نظام غذائي مقيد للغاية، لكن من غير المفاجيء أن يكون له آثار جانبية أخرى، حيث شبه البعض رائحة النفس بالأسيتون - مزيل طلاء الأظافر".
ينصح أخصائيو نظام الكيتو يتنظيف الأسنان عدة مرات يوميا أو استخدام اللبان الخالي من السكر، كما أن هذا ليس هو التأثير الجانبي الوحيد الذي يسببه النظام الغذائي، حيث اشتكت النساء من تغير رائحة المهبل، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني. تتغير رائحة المهبل نتيجة إنتاج المزيد من المواد الكيميائية التي
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لمتبعي الحمية النباتية.. المنتجات الحيوانية مهمة

هل نتناول الطعام للتخلص من احساس الجوع فقط؟ لا تعد الأهمية الوحيدة، ولكن من أجل الحصول على عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن(المنجنيز والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور)، وبالنسبة للفيتامينات ، فجميعها هامة ونحتاجها دائمًا، ولكن قد لا تستطيع الحصول على العناصر التي ترغب بها من النباتات فقط، وخاصة لمتبعي الحمية النباتية، لابد من تناول المنتجات الحيوانية كالبيض والألبان، للحفاظ على صحة الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
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التوتر منافس لضغط الدم.. يسبب مشكلات في الرئة

إذا قمت بمشاهدة اليوتيوب، ستجد ملايين الفيديوهات التي تعرض أضرار التوتر والاكتئاب، وإلى أي مدى تزداد حالات الوفاة نتيجة ذلك؛ لذا لا بد من وقفة مع النفس، حتى لا تجد نفسك تائهًا بين أمراض ليس لها آخر، وتوجد بعض الأعراض المصاحبة للتوتر؛ مثل التعب والإرهاق وعدم القدرة على التحمل واضطرابات النوم، والشعور بالفشل وأن الحياة كلها تقف أمامك. وبجانب ذلك توجد بعض المضاعفات التي ينبغي الالتفات إليها قبل أن تصل إلى أمراض بالغة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health 24".
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لأول مرة.. علماء يكشفون «فضلات الدماغ» أثناء النوم

كشفت دراسة طبية هي الأولى من نوعها، ما يتخلص منه دماغ الإنسان حين يخلد إلى النوم، لأجل إراحة الجسم والمساعدة على مواصلته العمل، بشكل طبيعي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب ما نقل موقع "ميديكال نيوز توداي"، فإن السائل الدماغي الشوكي، يخضع لعملية شبيهة بالغسيل، من خلال عدة موجات، أثناء النوم، وهذا الأمر يؤدي إلى التخلص من أشياء تعادل الفضلات. ويقول الباحثون إن وظيفة النوم لا تقف عند إعادة تنشيط، وإنما تتيح المجال أمام إنجاز عملية "تنظيف" في دماغ الإنسان.
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«لا تفرطي فيه».. كوني حذرة عند تنظيف بشرتك

تطهير البشرة وتنظفيها باستمرار من الروتين الأساسي الذي من المفترض القيام به، ومع ذلك لا يزال الكثير منا لا يعرفون أهميته أو أفضل الطرق للقيام بذلك، ولكن في الحقيقة اتضح أن غسل البشرة الزائد قد يجعل الجلد أسوأ، لذا من الضروري القيام بكل خطوة بشكل صحيح. ويتحدث بول بانويل، أخصائي البشرة وجراح التجميل في عيادة بانويل، حول أفضل التقنيات والمنتجات التي يجب عليك استخدامها، ولأن أغلبنا يتساءل عن الأخطاء التي يجب تجنبها من أجل الحصول على بشرة صحية ومتوهجة، فإنه يقوم بذلك أيضا.
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هل السكر ومنتجات الألبان يؤثران في بشرتك بالسلب؟

لكل شخص رغباته الخاصة التي يشتهيها من الطعام، فالبعض يحب منتجات الألبان بشكل كبير، وآخرون يفضلون تناول السكريات، ولكن يقول الخبراء إن خفض إنتاج الألبان والسكر لصالح نظام غذائي غني بالألياف مع أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يجعل الوجه خاليا من الحبوب والعيوب. ولأن كل فتاة تبحث عن بشرة صافية، فيمكن التحول إلى أنظمة غذائية صارمة مع تجنب الكافيين والألبان والسكر، ولكن هل هناك أي دليل على أن النظام الغذائي سوف يعيث فسادا ببشرتك، أم أنها مجرد أسطورة أخرى للعناية بالبشرة؟
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النعناع للمرارة.. كيف تتخلص من السموم داخل جسمك؟

من المعروف أن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الجسم هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية واتباع روتين داخل المنزل وخارجه. ولكن هل هناك أي خطوات إضافية للحفاظ على صحتك؟ عندما يحدث سوء التغذية لفترات طويلة، إلى جانب انسداد الأعضاء والسوائل السميكة، من المهم إزالة السموم من الجسم مرة واحدة على الأقل في السنة، لإعادة ضبط النظام؛ ولهذا يحتاج كل عضو من أعضاء الجسم إلى نظام معين من أجل إزالة السموم بطريقة طبيعية، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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دراسة: طعام المنزل يحميك من المواد الكيمائية السامة

العادات الغذائية التي تتبعها تحدد الطريقة التي تعيش بها وتؤثر على صحتك بالسلب أو الإيجاب، ولأن الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والجبن غالبا ما تثير شهيتك أغلب الأوقات مما يجعلك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة وتحصل على العناصر الغذائية اللازمة. ولكن هل فكرت يوما أن الأطعمة المغلفة وسريعة التحضير أو حتى التي تشتريها مطهية من الخارج تحمل مواد كيميائية تؤثر على صحة جسمك؟ تشير دراسة جديدة إلى أن تناول وجباتك الغذائية يحميك من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد المرتبطة بمشاكل الإنجاب والمناعة والسرطان.
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