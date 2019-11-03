بـ4 كاميرات.. أوبو تستعد لطرح هاتف Reno 2 في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

Reno 2

تعتزم OPPO، الكشف عن سلسلة هواتف Reno2 الجديدة للسوق المصري يوم 13 نوفمبر الجاري، وتأتي المجموعة الأحدث ضمن سلسلة Reno لترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مزايا التصوير المحسنة التي تتمتع بها، وتنتقل بتجربة مستخدمي السلسلة المميزة إلى مستوى جديد كلياً، حيث تتيح سلسلة Reno للمستخدمين فرصة التمتع بصور ليلية فائقة النقاء تلتقط حتى أدق التفاصيل الخفية عن العين البشرية، بينما يأتي نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video ليتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو المفعمة بالحيوية والحركة بمستوى فائق من الوضوح والدقة.

كما ستقوم OPPO بتقديم خدمة OPPO Care لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتمتع العملاء الذين يشترون هواتف سلسلة Reno2 في غضون الأيام الثلاثة الأولى من البيع لأول مرة، باستبدال الشاشة أو الغطاء الخلفي التالف نتيجة السقوط أو الأضرار مجاناُ لمرة واحدة، في غضون ستة أشهر من الشراء.تتمحور جهود

كما ستقوم OPPO بتقديم خدمة OPPO Care لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتمتع العملاء الذين يشترون هواتف سلسلة Reno2 في غضون الأيام الثلاثة الأولى من البيع لأول مرة، باستبدال الشاشة أو الغطاء الخلفي التالف نتيجة السقوط أو الأضرار مجاناُ لمرة واحدة، في غضون ستة أشهر من الشراء.



تتمحور جهود OPPO حول الارتقاء بتقنيات التصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المتحركة، ولهذا ستضم سلسلة Reno2 أول جهاز مزود بمنظومة كاميرا رباعية من OPPO. وستأتي التقنية المبتكرة التي يتمتع بها الهاتف لتتيح للمستخدمين تخطي حدود المألوف وفتح أذهانهم لمجموعة غير مسبوقة من الزوايا والاحتمالات غير المقيدة بالزمان والمكان، بدءاً من الهضاب الشاسعة إلى شوارع المدينة المزدحمة ومن الشواطئ الخلابة إلى الليالي المظلمة التي يغيب عنها ضوء القمر.

