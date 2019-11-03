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بـ4 كاميرات.. أوبو تستعد لطرح هاتف Reno 2 في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
Reno 2
Reno 2
تعتزم OPPO، الكشف عن سلسلة هواتف Reno2 الجديدة للسوق المصري يوم 13 نوفمبر الجاري، وتأتي المجموعة الأحدث ضمن سلسلة Reno لترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مزايا التصوير المحسنة التي تتمتع بها، وتنتقل بتجربة مستخدمي السلسلة المميزة إلى مستوى جديد كلياً، حيث تتيح سلسلة Reno للمستخدمين فرصة التمتع بصور ليلية فائقة النقاء تلتقط حتى أدق التفاصيل الخفية عن العين البشرية، بينما يأتي نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video ليتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو المفعمة بالحيوية والحركة بمستوى فائق من الوضوح والدقة.
كما ستقوم OPPO بتقديم خدمة OPPO Care لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتمتع العملاء الذين يشترون هواتف سلسلة Reno2 في غضون الأيام الثلاثة الأولى من البيع لأول مرة، باستبدال الشاشة أو الغطاء الخلفي التالف نتيجة السقوط أو الأضرار مجاناُ لمرة واحدة، في غضون ستة أشهر من الشراء.تتمحور جهود
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بعد البيضاء والسوداء| نون تطلق الجمعة الصفراء في مصر

بعد أقل من عام منذ انطلاقه في مصر، أعلن موقع وتطبيق "نون. كوم" (Noon) للتجارة الإلكترونية عن إطلاق عروض "الجمعة الصفراء"، خلال موسم الخصومات الشهير عالميا باسم "الجمعة السوداء" (Black Friday)، الذي يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام. تبدأ عروض "الجمعة الصفراء" على منصة "نون. كوم" يوم 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة أسبوع كامل، أي حتى نهاية الشهر، وتتضمن الجمعة الصفراء تخفيضات تصل إلى 80% على مختلف المنتجات بحسب بيان للشركة، بما في ذلك الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء ومستلزمات الأطفال والبقالة وغير ذلك.
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