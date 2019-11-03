إيهاب جلال: عودة "جمعة" إضافة لمنتخب مصر

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

ايهاب جلال

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن فوزه في لقاء الذهاب أمام كوت دور بطل السيشيل، برباعية في مواجهة الذهاب، بالدور الـ32 المكرر، تسبب في حالة من الهدوء لدى اللاعبين. جاء ذلك في تصريحات عبر «قناة أون سبورت»، عقب نهاية مباراة الإياب التي جمعت فريقه مع كوت دور، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي، بهدفين نظيفين، قائلا: «سعيد بعودة جمعة للمشاركة، وحصل لاعبون على فرصة في المباراتين وتلك مميزات، هناك بعض العيوب سنحاول علاجها، كما أننا حاولنا منح اللاعبين فرصة وجميعهم أدوا بشكل جيد».

وواصل جلال، قائلا: «لم نحظ بدعم جماهيري في المباراة، منحنا فرصًا للاعبين كثر وهناك لاعبون يعودون، جمعة عاد وهو إضافة جيدة للغاية لنا ولمنتخب مصر، ووادي وسعيد وسمبوري ومفتاح جميعهم سينضمون للمنتخب». وعن استعدادات فريقه للفترة المقبلة، أجاب مدرب المصري، قائلا: «سنحصل على إجازة ليومين