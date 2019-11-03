رياضة

إيهاب جلال: عودة "جمعة" إضافة لمنتخب مصر

تحرير:علي الزيني ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن فوزه في لقاء الذهاب أمام كوت دور بطل السيشيل، برباعية في مواجهة الذهاب، بالدور الـ32 المكرر، تسبب في حالة من الهدوء لدى اللاعبين. جاء ذلك في تصريحات عبر «قناة أون سبورت»، عقب نهاية مباراة الإياب التي جمعت فريقه مع كوت دور، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي، بهدفين نظيفين، قائلا: «سعيد بعودة جمعة للمشاركة، وحصل لاعبون على فرصة في المباراتين وتلك مميزات، هناك بعض العيوب سنحاول علاجها، كما أننا حاولنا منح اللاعبين فرصة وجميعهم أدوا بشكل جيد».
وواصل جلال، قائلا: «لم نحظ بدعم جماهيري في المباراة، منحنا فرصًا للاعبين كثر وهناك لاعبون يعودون، جمعة عاد وهو إضافة جيدة للغاية لنا ولمنتخب مصر، ووادي وسعيد وسمبوري ومفتاح جميعهم سينضمون للمنتخب». وعن استعدادات فريقه للفترة المقبلة، أجاب مدرب المصري، قائلا: «سنحصل على إجازة ليومين
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توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
سون

إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ماريو بالوتيلي

بالوتيلي يرد على الهتافات العنصرية بهدف رائع

حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على بريشيا الذي يضم بين صفوفه بالوتيلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مارك أنتونيو بينتجودي»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل إيدي سالسيدو، هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف ماتيو بيسينا الهدف الثاني، وقلص بالوتيلي الفارق لبريشيا، ليرفع فيرونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين عن سامبدوريا صاحب المركز الأخير.
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ايهاب-جلال

إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حقيقة ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني للفريق، وتحديدًا مع مدير الكرة اللواء ياسر سالم، ومحمود جابر المدير الإداري، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة في مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "ON Sport" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "لا أمانع مواجهة بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية، لأن هذا سوف يقلل من السفر خارج مصر في دور المجموعات".
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محمود وادي: المصري البورسعيدي يمتلك شخصية في إفريقيا

أكد محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن شخصية فريقه تساعدهم في تحقيق الانتصارات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يُذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "المصري قدم نتائج جيدة في بطولة الكونفدرالية، خلال السنوات الماضية، وأصبح يمتلك شخصية على مستوى قارة إفريقيا، وهذا يساعدنا في تحقيق الفوز خارج ملعبنا، حضرنا جيدًا لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل، وساعدنا هذا في الفوز برباعية في مباراة الذهاب".
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المصري يعود لطريق الانتصارات بالفوز على نادي مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نادي إف سي مصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عماد فتحي الهدف الأول، وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.
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المصري يكشف مصير إيهاب جلال مع الفريق

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميًّا أعلن من خلاله عن دعمه للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، وقال البيان الذي نشره النادي الساحلي: "يتابع مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام مصر للمقاصة. ويؤكد مجلس إدارة المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائما بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة".
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