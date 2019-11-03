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نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي بسبب أزمته مع سارة الطباخ

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، المطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر، إذ اشتكت الطباخ، المطرب الشاب، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت نقابة الموسيقيين إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.
وانفصل محمد الشرنوبي عن سارة الطباخ، بعد فترة خطوبة قصيرة، وتبع هذه الخطوة أزمة كبيرة على مستوى العمل المشترك بينهما، إذ كشف الأول، عن عقد احتكار مع خطيبته السابقة يمد لعشر سنوات بشرط جزائي 600 ألف دولار. ومن المقرر، أن يحيى الشرنوبي، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنطمه
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الكينج يغني على كرسي.. 8 مشاهد من افتتاح «الموسيقى العربية»

افتتحت اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان الموسيقي العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. وتتواصل حفلاته لمدة 12 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى: مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان، وحرص على الحضور عدد من الإعلاميين منهم لميس الحديدي ومفيد فوزي.
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?أجرت المطربة سوما، الخميس، البروفات التحضيرية بدار الأوبرا المصرية، لحفلها في مهرجان الموسيقي العربية في دورتة رقم 28، والمقرر له يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، إذ تقدم مجموعة من الأغاني التراثية إلى جانب عدد من أغانيها المشهورة مثل "دا حبيبي"، و"أعز اصحاب"، وعبرت سوما عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، وقالت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنها حريصة على أن تقدم أشكالا موسيقية مختلفة خلال الحفل، مشيرة إلى أنه سيشهد تقديم أغان لأول مرة.
بروفات- مروان- -خوري- وسوما- وآيات -فاروق -للموسيقي -العربية (25)

بروفات ونقاشات.. سوما ومروان خوري يستعدان لـ«الموسيقى العربية»

واصل الفنانون المصريون والعرب، المشاركون في مهرجان الموسيقى العربية، استعداداتهم للدورة 28 من المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، إذ أجرى المطرب اللبناني مروان خوري، وفرقته الموسيقية بروفات تخللها مناقاشات حول حفله الذي سيقام بعد غد السبت بالإسكندرية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأجرت الفنانتان سوما وآيات فاروق بروفات حفلهما، إذ تحيي الأخيرة حفلا يوم 4 نوفمبر المقبل مع الفنان محمد الحلو، أما سوما فمن المقرر أن تحيي حفلها يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التراثية، وعددا من أشهر أغانيها مثل "دا حبيبي"، و"أعز أصحاب".
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