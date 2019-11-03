نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي بسبب أزمته مع سارة الطباخ

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، المطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر، إذ اشتكت الطباخ، المطرب الشاب، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت نقابة الموسيقيين إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.

وانفصل محمد الشرنوبي عن سارة الطباخ، بعد فترة خطوبة قصيرة، وتبع هذه الخطوة أزمة كبيرة على مستوى العمل المشترك بينهما، إذ كشف الأول، عن عقد احتكار مع خطيبته السابقة يمد لعشر سنوات بشرط جزائي 600 ألف دولار. ومن المقرر، أن يحيى الشرنوبي، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنطمه