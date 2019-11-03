نائب موناكو: مبابي أخبرني عن موعد انتقاله لمدريد

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

مبابي

تحدث فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو السابق، عن الحوار الذي جمعه بالفرنسي كيليان مبابي وقت انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان، وقال فاسيليف عبر برنامج "تيلي فوت" الفرنسي: "مبابي قال لي: أعتقد (أن الانتقال لريال مدريد) مبكر للغاية، لعبت عاما واحدا فقط في بلادي، وأنحدر من باريس، لا أريد الرحيل بهذه الطريقة، أريد أن أصبح لاعبا عظيما هنا أولا، وريال مدريد سينتظرني". وواصل: "لم يخطئ بالتوقيع مع باريس سان جيرمان، لأن ريال مدريد سيدق بابه عاجلا أم آجلا، أخبرني أن ريال مدريد سينتظره".

وأتم: "مبابي يريد الفوز بالألقاب هنا، دوري أبطال أوروبا هو هوسه الأكبر". مبابي (20 عاما) انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 135 مليون يورو في ثاني أغلى صفقة بالتاريخ، بعد أن لعب له معارا لمدة موسم. وخاض بطل العالم 2018 مع منتخب بلاده مع الفريق الباريسي 97 مباراة من وقتها، سجل فيها 69 هدفا، وصنع 36. وترددت